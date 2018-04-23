Руководство футбольного клуба «Динамо» подозревается в хищениях
23 апреля, 07:05Общество
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Министерство внутренних дел Российской Федерации проверит деятельность руководства футбольного клуба «Динамо» на предмет заключения незаконных сделок и вывода средств на счета подконтрольных организаций.
Деятельность руководителей «Динамо» будет проверена на соответствие закону. МВД подозревает, что бывший директор футбольного клуба Евгений Муравьёв выводил из клуба деньги на счета подконтрольных ему фирм.
Как сообщают «Новые Известия», на данный момент следователи проверяют два эпизода, в результате которых из бюджета «Динамо» были потрачены средства на оплату миллионных контрактов с фирмами-посредниками. Под договорами, вызвавшими подозрение, помимо Муравьёва подписался экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.
Поводом для проверки стало обращение главы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского. Общество является владельцем клуба.
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