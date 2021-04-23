«Единая Россия» обнародовала основные направления предвыборной программы

«Государство должно к лету выстроить целостную систему поддержки семей с детьми: с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Половина стоимости путевки для детей в летние лагеря будет компенсироваться. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году следует выплатить по 10 000 рублей. Такие решения, безусловно, важны для абсолютного большинства жителей страны», — прокомментировал секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.