«Единая Россия» обнародовала основные направления предвыборной программы

В качестве приоритетных направлений программы выбраны цели, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании. Они касаются построения социального государства, развития экономики, газификации, экологии, культуры и вопросов внешней политики, пишет Nashgorod.
Как подчеркнул глава ЕР Дмитрий Медведев, предвыборная программа должна обсуждаться с гражданами на любом уровне представительной власти.
«Это нужно понять всем нашим депутатам, каждой фракции и местному партийному подразделению», — заявил он.
В партии запланировали включить в свою программу крупные инфраструктурные проекты в российских регионах. Они касаются возведения жилья, автодорог и мостов, обновления парка общественного транспорта, ремонта и модернизации объектов коммунального хозяйства.
«Нужно, чтобы каждый человек получил ответ на вопрос, что это даст именно ему, его населенному пункту», — сказал секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.
Кроме этого, важной задачей в партии считают обновление машин скорой помощи, покупку мобильных медкомплексов и автобусов для школьных учреждений. Депутаты планируют также разработать карту потребности регионов в указанных видах техники. В решении данных вопросов приоритет отдадут малым городам и отдаленно расположенным территориям.
Представители ЕР на местах возьмут на себя подготовку единой базы с графиком бесплатного подключения к газу людей в регионах. Помимо этого, в программу включат и пункт о совершенствовании в будущем законов о труде.
«За предстоящую пятилетку следует решить огромное количество вопросов по реформированию в будущем трудовой сферы. Это относится к электронному документообороту, юридическому статусу самозанятых и их разграничению с наемным персоналом, повышению статуса социального партнерства и многому другому», — пояснил первый замглавы фракции ЕР в Государственной думе Андрей Исаев.
Ранее глава государства Владимир Путин выступил за реализацию ряда инициатив партии. Как сообщается на сайте ER.ru, в их числе — оплата полностью больничного родителям детей-дошкольников, выплаты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вставших на учет на ранних сроках, возврат половины цены путевок на детский отдых, бесплатное проведение газификации, обеспечение льготными кредитами на реализацию инфраструктурных проектов российских регионов.
«Государство должно к лету выстроить целостную систему поддержки семей с детьми: с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Половина стоимости путевки для детей в летние лагеря будет компенсироваться. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году следует выплатить по 10 000 рублей. Такие решения, безусловно, важны для абсолютного большинства жителей страны», — прокомментировал секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.
Он также отметил в послании те моменты, которые касаются непосредственно Екатеринбурга и Свердловской области.
«Уделено внимание важным инфраструктурным проектам: президент сказал о продлении автомагистрали Москва — Казань до Екатеринбурга. Другой вопрос связан с газификацией — подключение к газу для граждан станет бесплатным. Отдельно отмечу, что многие предложения прорабатывались по инициативе партии», — добавил Шептий.