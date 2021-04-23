Партия пенсионеров назвала вопрос здравоохранения ключевым в послании Путина

Полыганов обратил внимание на идею о всеобщей диспансеризации, что крайне актуально для уже немолодых граждан. Партия пенсионеров полностью согласна с Путиным в том, что сейчас на первый план в РФ должны выйти семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Это те духовно-нравственные ценности, которые особенно важно передать от пожилых людей молодым.