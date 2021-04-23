Партия пенсионеров назвала вопрос здравоохранения ключевым в послании Путина

Партия пенсионеров назвала вопрос здравоохранения ключевым в послании Путина
Сегодня, 21:08ОбществоФото: pensioner.party
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании парламенту отразил инициативу Партии пенсионеров о том, чтобы здравоохранение стало частью системы государственной безопасности страны.

В партии считают, что вопросы здравоохранения давно должны были получить более значимый статус. Но качественно изменить всю структуру нельзя без радикального изменения базовых принципов финансирования данной сферы и удаления из системы так называемых «посредников». Об этом информирует novostivolgograda.ru.

Еще Партия пенсионеров занимается продвижением концепции по восстановлению экономики России. Речь идет о новой индустриализации. Эту идею активно продвигают отечественные специалисты. Члены партии полностью согласны с предложенным президентом системным подходом к решению экономических проблем. Регионы России должны развиваться.

В 2021 году Путин особо акцентировал свое внимание на системной работе по увеличению мер соцподдержки граждан. Партия пенсионеров выступает за увеличение помощи семьям с детьми. Об этом было сказано уже не раз.

По словам членов партии, поручения главы государства часто не исполняют должным образом. Обычно так случается по причине недобросовестности чиновников и недоработок законопроектов по инициативам Путина парламентскими партиями.

Глава правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов отметил социальную направленность послания президента. С этим утверждением все согласны. Были предложены программа поддержки семей с детьми, в том числе школьного возраста, технологическая перестройка здравоохранения, оживление рынка труда и рыночное регулирование цен. Данные меры прямо затрагивают пенсионеров и предпенсионеров, их детей и внуков.

Полыганов обратил внимание на идею о всеобщей диспансеризации, что крайне актуально для уже немолодых граждан. Партия пенсионеров полностью согласна с Путиным в том, что сейчас на первый план в РФ должны выйти семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Это те духовно-нравственные ценности, которые особенно важно передать от пожилых людей молодым.

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