ВЭБ будет инвестировать средства в повышение качества жизни россиян

ВЭБ будет инвестировать средства в повышение качества жизни россиян
Вчера, 22:45ОбществоФото: фрагмент видео
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о стратегиях, которые планирует внедрить госкорпорация, в Совете Федерации. Он отметил, что компания готова выступить в качестве пилотной площадки для внедрения принципа клиентоцентричности как основного звена, необходимого для взаимодействия ведомств и институтов.

На практике это означает, что ВЭБ предстоит наладить работу с ведущими социальными проектами, привлекая к их внедрению частных инвесторов. Сейчас государственная корпорация трудится над проектом газохимического комплекса в Усть-Луге, стоимость реализации которого составляет 3 триллиона рублей. Шувалов подчеркнул, что запуск нового комплекса позволит обеспечить местных жителей новыми рабочими местами.

Шувалов заявил, что корпорацию интересует, какие возможности реализация этого проекта несет для возведения жилья, дошкольных и школьных учреждений. Налоговые отчисления от работы крупного промышленного комплекса планируется направить на улучшение качества жизни людей. По такому же принципу возведение и запуск новых объектов будут вестись и в других городах.

Игорь Шувалов говорит о том, что в течение этого года корпорация планирует вложить в экономику около 850 миллиардов рублей и будет вести работу над заключением контрактов на сумму порядка 750 миллиардов рублей. Как сообщает kp.ru, вырученные средства планируется направить на создание социальной инфраструктуры, строительство дорог и развитие промышленности в субъектах РФ.

О достижениях ВЭБ в своем Послании Федеральному собранию говорил и президент. Он подчеркнул, что к 2024 году при поддержке госкорпорации будет открыто 1300 новых школ. Шувалов отмечает, что образовательный проект «Современная школа» компания воплощает в жизнь согласно формату партнерства государства и частных инвесторов «Прошкола» — ГК «Просвещение», ВЭБ.РФ и Сбер. Стоит отметить, что создание новых школьных мест проводится в рассрочку.

Также с июня 2021 года начнется работа по подготовке стратегии, касающейся институтов развития, переданных под управление ВЭБ. Темами для изучения станут суперотрасли на основе новой энергии, водородной энергетики, а также шестое поколение мобильной связи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ВЭБ сейчас реализует проактивную работу, способствующую экономическому росту регионов, улучшению качества жизни россиян и ускорению развития передовой инфраструктуры.

Она выразила надежду, что сотрудничество с ВЭБ.РФ будет долгим и продуктивным.

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