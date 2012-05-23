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Автобус с креслами-катапультами появился в Екатеринбурге. Задача – выработать рефлекс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобус с креслами-катапультами появился в Екатеринбурге. Задача – выработать рефлекс

23 мая 2012, 10:20ОбществоЕвгения
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