Автобус с креслами-катапультами появился в Екатеринбурге. Задача – выработать рефлекс

Сутьтренажера-аттракциона в следующем: школьникам показывают автобус, а майормосковской ГИБДД Ольга Позднякова кратко вводит в курс дела (рассказывается об аварияхна дорогах и мерах предосторожности). Затем детей заводят в салон, где онирассаживаются и тут же пристегиваются. Еще бы, это главное условие аттракциона,а всем уже невтерпеж попасть в «аварию». После того, как все закрепили себяремнями безопасности, автобус понарошку приходит в движение - включается музыкаи соответствующий шум. Дети уже мысленно готовы и сидят, зажмурив глаза. Вдруграздается визг тормозов, и происходит все самое интересное. Для наглядности наодно из сидений сажают большогоплюшевого медведя, которого забывают пристегнуть. Этот медведь послеэкстренного торможения долетает вплоть до лобового стекла.