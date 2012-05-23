Автобус с креслами-катапультами появился в Екатеринбурге. Задача – выработать рефлекс
Этот автобус не курсирует по дорогам города, а стоит в местном парке им. Маяковского в качестве тренажера, и заодно аттракциона. Автобус имитирует лобовое столкновение, при этом можно задать мнимую скорость движения, максимальный вариант - 90 км в час. Сама машина никуда не едет, но срабатывают кресла-катапульты. В этот момент необходимо быть пристегнутым, иначе гидравлика под сиденьем может выбросить на пару метров вперед.
Сутьтренажера-аттракциона в следующем: школьникам показывают автобус, а майормосковской ГИБДД Ольга Позднякова кратко вводит в курс дела (рассказывается об аварияхна дорогах и мерах предосторожности). Затем детей заводят в салон, где онирассаживаются и тут же пристегиваются. Еще бы, это главное условие аттракциона,а всем уже невтерпеж попасть в «аварию». После того, как все закрепили себяремнями безопасности, автобус понарошку приходит в движение - включается музыкаи соответствующий шум. Дети уже мысленно готовы и сидят, зажмурив глаза. Вдруграздается визг тормозов, и происходит все самое интересное. Для наглядности наодно из сидений сажают большогоплюшевого медведя, которого забывают пристегнуть. Этот медведь послеэкстренного торможения долетает вплоть до лобового стекла.
В ходетакого наглядного эксперимента у детей вырабатывается рефлекс «пристегнуться»,когда они в транспорте. Однако это не все, на что способен чудо-автобус. Онтакже создает задачки для взрослых, проверяя их подготовленность к возможнойэвакуации детей через двери в случае задымления салона.
Этотавтобус-тренажер позволяет получить важные навыки в рамках широкомасштабнойсоциальной компании «Некуда спешить». Такой метод может действительно помочьснизить риск серьезных повреждений и смертности в ДТП с участием детей.
Фото с сайта oblgazeta.ru
© По материалам «Областной газеты»