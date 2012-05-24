EuroNCAP выступила за обязательное введение системы AEB

Это, в частности, иллюстрируют результаты тестирования машин на аварии, где лидерами безопасности стали BMW 3-ей серии и Mazda CX-5, оснащённые AEB. «Включение этой системы в комплектацию всех автомобилей на дорогах Европы значительно снизило бы как степень серьёзности последствий ДТП, так и само их количество», - подчеркнул представитель Euro NCAP Майкл ван Ратинген. Отметим, что уже 13 июня текущего года комитет Euro NCAP представит новый этап своей программы безопасности, в котором на AEB будет сделан особенный акцент. Система экстренного торможения позволит разработать программу по снижению травматичности ДТП с участием пешеходов.