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Ливанов, сменивший Фурсенко, предложил сократить число бюджетных мест в вузах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ливанов, сменивший Фурсенко, предложил сократить число бюджетных мест в вузах

23 мая 2012, 08:47ОбществоЕвгения
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