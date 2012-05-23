Ливанов, сменивший Фурсенко, предложил сократить число бюджетных мест в вузах
23 мая 2012, 08:47ОбществоЕвгения
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Бывший ректор МИСиС Дмитрий Ливанов, назначенный министром образования в новом правительстве, предложил в два раза сократить количество бюджетных мест в вузах. Это предложение он сделал в одном из последних перед назначением интервью.
По словам Ливанова, для оставшихся после сокращения бюджетных мест необходимо повысить финансирование.
Стоимость одного студента должна быть значительно выше. Не 60 тысяч, как сейчас, а 200-250 тысяч рублей заявил Ливанов.
Ливанов также высказался за то, чтобы постепенно полностью перейти на систему платного образования.
Как только мы уйдем от всеобщего бесплатного высшего образования, появятся механизмы, которые помогут привлечь на предприятия ценные кадры. Например, образовательный кредит, -- цитирует слова нового министра издание.
Дмитрий Ливанов был назначен министром образования России 21 мая. На этом посту он сменил Андрея Фурсенко, который стал помощником президента России.
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