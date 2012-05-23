Ливанов, сменивший Фурсенко, предложил сократить число бюджетных мест в вузах

По словам Ливанова, для оставшихся после сокращения бюджетных мест необходимо повысить финансирование.

Стоимость одного студента должна быть значительно выше. Не 60 тысяч, как сейчас, а 200-250 тысяч рублей заявил Ливанов.

Ливанов также высказался за то, чтобы постепенно полностью перейти на систему платного образования.

Как только мы уйдем от всеобщего бесплатного высшего образования, появятся механизмы, которые помогут привлечь на предприятия ценные кадры. Например, образовательный кредит, -- цитирует слова нового министра издание.