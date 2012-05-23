Нижнетагильские молодогвардейцы все-таки помоют окна, как и обещали (ФОТО)

Вчера студентки педагогического колледжа № 1, члены «Молодой Гвардии», отправились в гости к ветеранам города. Они встречали волонтеров с радостью, а после того, как окна были помыты, угощали их чаем и рассказывали про свои военные годы.

Помогать ветеранам Великой Отечественной войны – это одно удовольствие. Так мы можем отблагодарить их не только словом, но и делом рассказывают активистки «Молодой Гвардии».

Фото предоставлены отделением МГЕР в Нижнем Тагиле.

Молодогвардейцы все-таки сдержали свое слово сделать подарок ветеранам. «Молодая Гвардия» всегда выполняет свои обещания, прокомментировала член МГЕР в Нижнем Тагиле Наталья Кошкина. Напомним, вопрос о том, что молодогвардейцы пообещали помыть окна и не помыли, всплыл на политсовете в середине месяца.