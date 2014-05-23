Для тагильских школьников сегодня прозвучит «Последний звонок»

Ожидается массовое гуляние выпускников в центре города на Театральной площади, в парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина, в парке культуры и отдыха ДК «НТМК» в Тагилстроевском районе, на площади Славы в Дзержинском районе.

В каждом образовательном учреждении будет дежурить сотрудник полиции, наряды комплексных сил максимально приблизят к традиционным местам проведения праздничных мероприятий. Безопасность на дорогах будут обеспечивать сотрудники дорожно-патрульной службы.

Через несколько дней после «последнего звонка» стартует основная волна Единого госэкзамена, который с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы.

Первым по расписанию у выпускников ЕГЭ по выбору - география и литература. Он пройдет в понедельник, 26 мая. Далее, 29 мая, состоится обязательный экзамен по русскому языку. 2 июня выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по иностранным языкам, 5-го - математику, второй обязательный экзамен, 9 июня - информатику, биологию, историю, 11-го - обществознание и химию.