Сергей Носов в тренде: тагильский мэр встретился с блогерами

Формат подобных встреч с блогерами за чашечкой чая – новинка для города. Прежде вечера проводились лишь с редакторами городских СМИ. Зачем же необходимо такое разделение, ведь, по сути, многие тагильские СМИ также имеют собственную площадку для сбора проблем горожан, о чем неоднократно рассказывают мэру? Кроме того, круг вопросов повторяется – укомплектованность больниц, городские дороги, бродячие собаки, ремонт «Горбатого моста» и многое другое.

Вполне вероятно, что мэр захотел воскресить былую моду на тесную связь политиков с блогерами. Возможно, такая схема даст мэру несколько иное видение городских проблем. Напомним, ранее Александр Мишарин приглашал блогеров на свои встречи, совещания и командировки. «Такие встречи проводить несомненно стоит, - подчеркнул Сергей Носов. – Это одна из современных форм общения с жителями. Очень интересны мнения и каждого человека, и группы людей. Будем проводить».