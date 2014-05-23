Сигаретам назначают единую минимальную цену — 55 рублей

В поправках говорится, что в дальнейшем минимальные цены на сигареты будут пересматриваться по мере изменения акциза и индексироваться вместе с инфляцией. Эксперты, ознакомившиеся с этими планами, подсчитали, что к 2018 году минимальная цена на сигареты достигнет 82 рублей. Российские табачные компании уже обратились к министру финансов Антону Силуанову, заявляя, что новые правила уничтожат производство отечественных компаний, ориентированное на низкоценовой сегмент.

Законопроект запрещает производство сигарет с ценой ниже 55 рублей с 1 января 2015 года (цена указывается на пачках), а с 1 апреля 2015 года запрещает продажу таких изделий. То есть у табачных компаний будет еще 3 месяца, чтобы распродать запасы. В дальнейшем минимальные цены на сигареты будут ежегодно пересматриваться по мере изменения акциза и увеличиваться на уровень инфляции. Пересмотренные минимальные цены будут округляться до рубля в сторону увеличения.

Занижение государственной минимальной цены несет за собой наложение административного штрафа для граждан в размере 15 тыс. рублей, для должностных лиц — 150 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических лиц штраф составит 300 тыс. рублей. Нанесение на упаковку цены ниже установленной минимальной влечет за собой штраф 500 тыс. рублей для юридических лиц. Также, чтобы лишить возможности производителей сделать сигареты доступнее за счет увеличения количества сигарет в пачке, предлагается запретить продажу сигарет в упаковке более чем на 20 штук (сейчас, кстати, действует запрет на пачки с менее чем 20 сигаретами).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту Звагельского, существующий механизм ценообразования не способствует снижению ценовой доступности сигарет, поскольку производители не ограничены в снижении цен. Новый порядок, по мнению Звагельского, сделает сигареты менее доступными, что полностью соответствует Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы, принятой правительством в августе 2010-го.

На данный момент минимальная цена табачных изделий определяется производителем по каждой марке сигарет — и эта цена может быть ниже 75% от заявленной максимальной розничной цены.

Резкое повышение минимальной цены может привести к исчезновению российской табачной промышленности, считают отечественные производители табака. Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Переславль табак», «Донской табака», ЮТФ и другие компании обратились с письмом к министру финансов Антону Силуанову, в котором попросили сохранить старый порядок ценообразования.

До нас дошла информация о лоббистских инициативах по изменению расчета минимальных розничных цен на сигареты в интересах транснациональных табачных компаний, — говорится в письме. — Суть предложений заключается в замене текущей формулы минимальной цены, определяемой для каждой торговой марки табачной продукции, на единую минимальную цену, назначаемую для всех марок в административном порядке… Целью введения такого механизма является устранение конкуренции на рынке и его монополизация. Как показывает международный опыт, госрегулирование минимальных цен может привести к разорению и закрытию национальных производителей низкоценовой продукции. Дополнительные ограничения приведут к росту нелегальных производств и контрабанды из стран Таможенного союза и Украины.

Табачники указали, что доля международных компаний на российском рынке составляет 90%, а они на градообразующих предприятиях «производят качественную продукцию по разумным ценам» — основными ее потребителями являются граждане с доходом ниже среднего.

Игорь Моисеев, председатель совета директоров ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что данный законопроект пролоббирован западными компаниями.

На сегодняшний день на долю сигарет низкоценового и среднеценового сегментов приходится 60% рынка. После введения минимальных цен эти потребители будут вынуждены перейти в более дорогой сегмент или поддерживать черный рынок. Например, белорусские сигареты, которые продаются у нас нелегально, стоят сейчас порядка 25 рублей, мы продаем «Приму» в акцизах прошлого года с максимальной ценой 32 рубля. Если будет введена минимальная цена в 55 рублей, российские самые дешевые марки будут стоить вдвое дороже и уже не смогут с ними конкурировать рассуждает он.

С российскими производителями согласны и некоторые западные производители.

Сейчас минимальная цена на сигареты рассчитывается очень просто ― по закону пачка не может стоить дешевле 75% указанной на ней цены. Смысла усложнять эту схему мы не видим, ― считает Александр Лютый, директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» (подразделение международной British American Tobacco). — Мы всегда выступали против введения единой для всего рынка минимальной цены на сигареты. По опыту работы в других странах мы поняли, что это нерыночный подход, способный дестабилизировать рынок и помешать развитию здоровой конкуренции. У государства уже есть действенный механизм регулирования нижнего порога стоимости пачки — это акцизы. Повышение налогов на сигареты, запланированное правительством, и так приведет к росту минимальной цены сигаретной пачки с нынешних 39 рублей до 61 рубля в 2017 году.

По расчетам БАТ, если проект отклонят, то к 2018 году пачка будет в среднем стоить 66 рублей. Если инициатива станет законом, то можно ожидать цены 82 рубля за пачку.

В Japan Tobacco International (JTI) к инициативе Звагельского отнеслись спокойнее.

Я не знаю реакцию правительства на поправки, но совершенно очевидно, что это еще один шаг в сторону усиления контроля за российским табачным рынком. Подобные инициативы должны быть взвешенными и основываться на четких расчетах, отражающих интересы государства и общества сказал директор по коммуникациям JTI Анатолий Верещагин.

Ирина Жукова, директор по коммуникациям компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», считает, что введение минимальной цены может иметь положительный эффект.

В случае если будет принято решение ввести минимальные розничные цены на табак, это может стать дополнительным инструментом борьбы с нелегальным перетоком дешевых сигарет из сопредельных государств считает она.

В Минздраве и аппарате вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец предпочли не комментировать тему. Со Звагельским связаться не удалось.

Данный вопрос требует детальной проработки, в связи с чем позиция Минфина будет выработана после всестороннего рассмотрения данного вопроса с учетом мнений заинтересованных органов исполнительной власти осторожно сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина России.

В 2010 году Россия утвердила «антитабачную концепцию», одна из стратегических задач которой — довести российские акцизы для сигарет до европейского уровня. За 5 лет, по оценке табачных экспертов, акциз возрос более чем в четыре раза. В 2007 году казна собрала от акцизов примерно 50 млрд рублей, в 2013 году — около 200 млрд рублей. При этом объем продаж оставался практически неизменным — примерно 19 млрд пачек в год. Средняя стоимость пачки сигарет за последние 5 лет подскочила в три раза.

Государственные мужи несколько лет подряд пытаются установить минимальную цену за пачку сигарет, говорит экс-гендиректор табачной ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин. Он называет такую меру излишней и антиконкурентной для рынка и утверждает, что она направлена на то, чтобы усложнить жизнь компаниям — производителям табачной продукции низкоценового сегмента. В мировой практике инициаторами подобных инициатив выступали владельцы дорогих брендов, рассказывает Желнин. Получается, что цены на ныне дешевые сигареты сравняются с ценами на сигареты, которые сейчас считаются дорогими, а значит, потребитель будет выбирать последние.

Административное вмешательство в ценообразование на рынке табака не требуется. Акцизная система в России позволяет весьма надежно прогнозировать уровень цен, — считает Желнин. — Эта мера навредит конкуренции, потому что рынок способен сам регулировать цены. В странах Запада, кстати, тоже периодически пытаются ввести административное регулирование рынка табака. Но такие решения парламента всегда отменяются антимонопольными органами или судами.

Европа, как и Россия, тоже стремится к постоянному повышению акцизов. Это, по словам Желнина, привело к тому, что в Западной Европе нелегальный рынок сигарет составляет около 20%, а в менее развитых странах достигает 40–50%. Россия постепенно приближается к этому уровню, говорит Желнин. Существенное влияние на российский рынок табака оказывает демпинг стран-участниц Таможенного союза. Цены на сигареты в Белоруссии и Казахстане в разы ниже российских, поэтому в западных областях России все большую популярность набирают белорусские сигареты, а в восточных — казахстанские.

Очевидно, что инициатива парламентариев на руку международным компаниям, говорят российские антитабачники, но идею установить высокую минимальную планку цен они поддерживают.