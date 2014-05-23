Тагильчанам советуют воздержаться от покупок овощей и зелени с рук

Все овощи и зелень должны быть проверены и иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество, цитирует uralpolit.ru главного внештатного диетолога управления здравоохранения Екатеринбурга Михаила Конышева.

Не стоит брать овощи и фрукты с трещинами. Либо, если брать, то не употреблять их сырыми, а подвергнуть термической обработке. Кроме того, необходимо хорошо мыть овощи, а иногда даже вымачивать в подсоленной воде или снимать с них кожуру.