Тагильчанам советуют воздержаться от покупок овощей и зелени с рук
23 мая 2014, 15:05Общество
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По мнению специалистов, первый урожай уральских овощей нельзя считать хорошим из-за нестабильной погоды и заморозков. В связи с этим тагильчанам рекомендуют воздержаться от покупок овощей и зелени с рук и на рынках.
Все овощи и зелень должны быть проверены и иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество, цитирует uralpolit.ru главного внештатного диетолога управления здравоохранения Екатеринбурга Михаила Конышева.
Не стоит брать овощи и фрукты с трещинами. Либо, если брать, то не употреблять их сырыми, а подвергнуть термической обработке. Кроме того, необходимо хорошо мыть овощи, а иногда даже вымачивать в подсоленной воде или снимать с них кожуру.
Еще один совет - в этот период стоит добавить в рацион замороженных ягод и сушеных фруктов, например, чернослив и курагу.
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