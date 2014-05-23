Тагильчане любят продавать? «Город продаж» и дипломы «для галочки» - ищу работу!

Мы обратились к самим тагильчанам с вопросом, работают ли они по той специальности, которую освоили в вузе. Как оказалось, большинство проголосовавших тагильчан получили высшее образование «для галочки» - 34,4%. Чуть меньше принявших участие в опросе – работают по специальности и им это нравится. Причем еще 15,2% работающих по специальности тагильчан хотят большего для своей карьеры. И 13,9% получили профессию, с которой в Тагиле делать нечего.

Для того чтобы изучить список предлагаемых жителями города резюме, мы заглянули в раздел «Работа». Был рассмотрен период с 12 мая по сегодняшний день.

Самый популярный вид деятельности – работа в продажах. Причем здесь мы захватили и продавцов-консультантов, тех, кто занимаются продажей особых услуг, в том числе рекламных и даже самых обычных продавцов. Обычно пользователи рассказывают об опыте прошлых лет, личностных качествах, как в стандартном резюме. Кто-то добавляет перечень своих функций, которыми уже успел овладеть. Помимо того, что этот вид деятельности самый популярный среди соискателей, он и самый востребованный. Именно поэтому круговорот «продавцов» в городе вряд ли когда-нибудь закончится, а большая текучесть кадров – одна из отличительных черт этой сферы. От тагильчан – более 60-ти резюме на «продавца», «продавца-консультанта», «специалиста по продажам» и т.д.

Другая не менее популярная профессия – управленца: директора, руководителя, управляющего, заведующего. Чаще всего в Нижнем Тагиле предлагают свои кандидатуры директора/управляющие магазинов. Но есть и резюме от директора высшего звена, коммерческого директора, директора по персоналу, технического директора и многих других. Здесь резюме за указанный период около 50-ти.

Работа требуется и тем, кто имеет свой собственный автомобиль – водителям, таксистам и курьерам. Свои услуги предлагают в большинстве своей мужчины, но не обходится и без женщин за рулем. Популярна в этом разделе и вакансия «водителя-экспедитора» - водителя, грузчика и торгового агента в одном лице. 17 резюме от тагильчан.

Ищут тагильчане свободные должности и простых рабочих, и медсестер, и инженеров, и официантов, и мерчендайзеров, и грузчиков, адиминстарторов и многих других. Но одно из самых интересных предлагаемых резюме – тренер по лыжным гонкам. И, наверное, одна из самых редких – специалист по SEO-продвижению.

Именно Нижний Тагил со своей инфраструктурой решает, где будут работать тагильчане. Как показало исследование, самая распространенная профессия - профессия продавца. Для тех, кто не захотел пойти на завод. Самое интересно, что в сфере продаж можно работать и без особых знаний и диплома, который так и остается лежать на дальней полке, напоминая о себе воспоминаниями о пяти годах, потраченных на учебу.

А в сфере строительных и ремонтных услуг появилось колоссальное количество фирм, устанавливающих натяжные потолки. Казалось бы, такая конкуренция ведет к повышению качества и удешевлению услуги, но на самом деле большинство таких компаний не могут обеспечить достаточное качество работ. Стоит помнить, что доверять можно только надежным специалистам, которые работают в этой сфере достаточно давно и успели зарекомендовать себя.