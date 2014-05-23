«Уралвагонзавод» договорился о сотрудничестве с Санкт-Петербургом (ФОТО)

По итогам встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и корпорацией УВЗ. Основными направлениями работы в соглашении определены:

реализация инвестиционного проекта научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» по созданию нового научно-исследовательского комплекса, который объединит научно-исследовательские активы трех институтов УВЗ - ОАО «ЦНИИМ», ОАО «ВНИИТрансмаш», ОАО «ВНИТИ» - и обеспечит современный уровень разработок и научно-технический задел для развития корпорации в частности и оборонно-промышленного комплекса России в целом.

Реализация проекта не только даст мощный импульс развитию инновационного потенциала отрасли, но и позволит создать порядка 2000 новых рабочих мест. Данный проект, имеющий важное значение для укрепления обороноспособности страны и развития ее производственного и научного потенциала, был одобрен 30 апреля 2013 года на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга. 26 мая 2014 года на заседании Правительства Санкт-Петербурга будут рассмотрены вопросы присвоения данному Проекту статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, а ООО «СЗНТК», осуществляющему его реализацию, - статуса стратегического инвестора.

реализация инвестиционного проекта УВЗ по созданию высокотехнологичного производства литий-ионных аккумуляторных батарей для спецтехники и гражданских потребителей, направленный на разработку и производство инновационной продукции, в том числе для городского электротранспорта;

содействие развитию сфер городского хозяйства, энергетики и транспорта посредством формирования и развития инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, направленной на разработку конкурентоспособных наукоемких технологий, в том числе в области производства и поставки современных трамваев и вагонов метро;

подготовка и реализация совместных научно-исследовательских, образовательных и социальных программ и проектов, направленных на развитие Санкт-Петербурга и корпорации.

Корпорация УВЗ считает реализацию вышеуказанных проектов началом формирования прочных экономических связей с Санкт-Петербургом и заинтересована во всестороннем сотрудничестве.

В частности, генеральный директор УВЗ Олег Сиенко подчеркнул, что корпорации нужно создать определенные заделы для научно-технического потенциала, создать современные лаборатории.

Санкт-Петербург является идеальной площадкой для реализации этих задач, так как обладает огромным научным потенциалом, здесь есть специалисты с высокой квалификацией, для привлечения которых необходимы современные научно-производственные площадки. Для народного хозяйства крайне важны наши новые разработки - это и дорожно-строительная техника и городское хозяйство и энергосберегающие технологии. При Вашей поддержке мы сделаем колоссальный прорыв в этом плане сказал глава корпорации.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Губернатор Санкт-Петербурга