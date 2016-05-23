Банк «Нейва» поддержал участников забега «Дай 5!» (ФОТО)

Журналист TagilCity.ru побеседовал с руководителем дирекции банка Алексеем Канашиным.

TagilCity.ru: Почему Ваша организация решила принять участие в забеге?

Алексей Канашин: Все мы любим спорт! Часто участвуем в различных городских мероприятиях. Мы не могли пройти мимо такого мероприятия. К тому же маршрут забега пролегает мимо нашего банка. Мы коллективно решили в воскресный день выйти на работу, чтобы поддержать участников забега.

TagilCity.ru: А как Вы в целом относитесь к спорту?

Алексей Канашин: Мы непрофессиональные спортсмены – мы банкиры. Работа у нас сидячая, поэтому каждый наш сотрудник отдает предпочтение какому-либо виду спорта. Все ведут активный образ жизни. На корпоративных мероприятиях мы часто устраиваем спортивные мини-соревнования «Мама, папа, я».

TagilCity.ru: Наверное, отдаете предпочтение какому-то конкретному виду спорта?

Алексей Канашин: Я занимаюсь беговыми лыжами. У нас есть сотрудник, который занимается горными лыжами, причем давно. Кто-то плавает, кто-то бегает - каждый выбрал для себя свой вид спорта.

На фото: Алексей Канашин

TagilCity.ru: Кто-то из вашей организации принимал участие в самом забеге?

Алексей Канашин: Сотрудники нашей PR-службы пробежали 5 километров вместе с остальными участниками.

TagilCity.ru: Участвовали ли Ваши сотрудники в забеге в прошлом году?

Алексей Канашин: В прошлом году не участвовали, но такие мероприятия мы любим, стараемся не пропускать. Если в городе проходят какие-либо турниры, мы всегда стараемся принять участие. На днях, например, участвовали в турнире по шахматам, который был посвящен 90-летию Нижнетагильской шахматной федерации. Мы были спонсорами, открывали соревнования. Присутствовали игроки из Серова и других городов, даже из Челябинска, .

TagilCity.ru: Что Вы думаете по поводу перекрытия улиц в городе?

Алексей Канашин: Как я посмотрел – дороги перекрыты таким образом, чтобы до центральных улиц можно было дойти пешком. К проспекту Ленина можно спокойно по дворам подъехать. В любом случае перекрывать улицы необходимо. Такую дистанцию где-то ещё найти сложно. Праздник масштабный – праздник городской!

TagilCity.ru: Какие пожелания у Вас есть участникам забега?

Алексей Канашин: Очень рады, что такие мероприятия проводятся у нас в городе. Это очень важно для всех нас, важно для здоровья горожан. Я считаю, что спорт – это двигатель человечества. Этим надо заниматься. Мы это приветствуем. Всем участникам желаю хорошего настроения, новых побед, новых достижений, покорения новых вершин спортивного Олимпа. Даешь скорость и лучшие результаты! Ура бегунам!

TagilCity.ru: А что Вы думаете насчет участия детей в забеге?

Алексей Канашин: Дети – это наш смысл жизни. Ради них мы живем. Очень радует, что родители с раннего возраста привлекают своих детей на такие хорошие мероприятия. Спорт – это здоровье!

TagilCity.ru: Хочется напомнить, что уже во вторник 24 мая состоится значимое для Нижнего Тагила событие – церемония вручения Премии «Человек года-2016». Банк «Нейва» является официальным партнером мероприятия. Что можете сказать о событии?