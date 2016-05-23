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Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, обратился к избирателям: «Судьба России решается здесь и сейчас»
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Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, обратился к избирателям: «Судьба России решается здесь и сейчас»

23 мая 2016, 12:00Общество
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