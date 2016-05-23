Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, обратился к избирателям: «Судьба России решается здесь и сейчас»

Системный кризис продолжает испытывать на прочность наш нестабильный мир. Напомню: два предыдущих подобных кризиса закончились мировыми войнами. Внешние угрозы для России приобрели новое качество. Санкции и цены на сырьё ослабляют экономику. Западные партнёры беспощадно травят «русского медведя», загоняя его вглубь холодного материка. Натовские «псы-рыцари» бряцают оружием у самых границ России, публично обсуждают перспективы нового «дранг нах остен». Так реализуется глобальная стратегия США и их подельников.

Россию всё плотнее окружает кольцо фронтов. Заокеанские поджигатели войны продолжают хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга регулярно пытается обострять ситуацию на границе с Крымом и в Донбассе. Русофобские режимы в Прибалтике и Восточной Европе не прекращают гнусный шабаш на могилах советских воинов. В сложной ситуации оказались Молдавия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе и в Средней Азии. Российской Федерации пришлось вступить в борьбу против международного терроризма на Ближнем Востоке. Серьёзно ухудшились наши отношения с Турцией. Новое торгово-экономическое партнёрство США со странами Европы и Азии — это «клещи», которыми будут душить нас в ближайшие годы.

Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика правительства полностью исчерпала себя и близка к краху. Рубеж двух веков отмечен бесконечными уступками Западу. Нашу страну вынудили считаться с давлением НАТО, «брать под козырёк» перед ВТО, соглашаться с господством доллара, подчиняться диктату Федеральной резервной системы США, проводить безудержную приватизацию, по сути отказаться от государственного регулирования в экономике и социальной сфере. Но всё это так и не привело к интеграции России в «золотой миллиард». В «клуб избранных» не впустили даже олигархическую верхушку. Ей отвесили крепкий пинок под зад сапогом санкций и судебными исками.

Дальнейшие попытки втиснуть Россию в структуры американизированного капитализма не только лишены всякого смысла — они крайне опасны. Достойного места для нашей страны глобалистами не уготовано. Именно они развязали против России экономическую и информационную войны. Именно они создают для нас один очаг напряжённости за другим.

Порочность рыночного фундаментализма налицо. Однако его российские адепты действуют по правилу: чем сильнее расходится реальность со здравым смыслом, тем хуже для здравого смысла. У правительства Медведева не иссякает реформаторский зуд. Академию наук загнали под контроль совершенно некомпетентных «менеджеров». Завершается демонтаж лучшей в мире советской системы образования. Вузы, школы и детские сады подвергаются «слияниям и поглощениям». Всё большее число педагогов выставляют на улицу. Закрывают поликлиники, больницы и ещё сохранившиеся ФАПы. Увольняют врачей-специалистов, нехватку которых признаёт даже официальная статистика. Продолжают сокращать средний и младший медицинский персонал.

Вопреки пропагандистской кампании процесс импортозамещения не стал реальностью. Должную поддержку государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с уличной девкой обошлись с малым и средним бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправились от решений Центробанка, задравшего учётную ставку и отправившего рубль в «свободное плавание». Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90-е».

С трудом выживая на протяжении четверти века, они не смогли провести обновление основных фондов, не сумели найти стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с западными транснациональными корпорациями.

Свёртывание производства сопровождается снижением доходов трудящихся, ростом числа безработных и обнищанием населения. Как следствие, на глазах зреют социальное напряжение и массовое недовольство. Казалось бы, в такой обстановке некоторым министрам стоило бы сдерживать свои либеральные «новации». Вместо этого они готовы «тушить пожар керосином». Экономический блок правительства всё активнее ратует за «структурные реформы»: приватизацию, повышение пенсионного возраста, «развитие долгового рынка», отказ регулировать цены на лекарства и прочие ультрарыночные прелести.

Судьбоносная задача

Происходящее приобретает крайне нетерпимый характер. Тревожная ситуация требует единства действий, мобилизации всех внутренних ресурсов. Для этого необходима качественно иная социально-экономическая и информационная политика, отвечающая интересам народных масс, интересам государственной безопасности. Стране нужна перспективная, точно выверенная программа развития. Только воплощение её в жизнь позволит консолидировать патриотические силы вокруг задач возрождения Родины.

Возрождение России — судьбоносная задача текущего момента. Осознать это призван каждый из нас. Для движения вперёд нужна твёрдая почва под ногами. Если её нет, велика опасность попасть в одну из многочисленных ловушек, расставляемых конкурентами и откровенными противниками нашей страны. Когда цели размыты или ложны, легко стать жертвами провокаторов, погрязнуть в топкой трясине самобичевания и ненависти к собственной истории. Такие явления сковывают творческие силы народа, мешают давать ответы на глобальные вызовы и, в конечном итоге, становятся смертельной угрозой для страны.

Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало прочную основу для глубокого общенационального диалога. Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патриотический запрос в российском обществе. Шествие «Бессмертного полка» в день Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству истинных ценностей. Но и после всех этих событий власть не поспешила развернуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о судьбах Отечества. Более того, правящие круги не делают шагов навстречу даже собственному народу, его проблемам и чаяниям. В результате обстановка в стране продолжает осложняться. Её ещё больше могут накалить шабаш «чёрного пиара» и административный произвол в ходе предстоящих выборов.

Многочисленные факты прямо указывают: либеральный лагерь развернул внутренний фронт против России. Взрывоопасный характер ситуации не исчерпывается проблемами в экономике. Острая борьба идёт и на поле идей. Пространство ценностей и идеалов — это та духовная атмосфера, в которой мы живём. Это тот нравственный воздух, которым мы дышим. И от того, какие идеи руководят нами, во многом зависят наши поступки. Идеи способны помогать созиданию или порождать разрушение. Именно разрушение несут те, кто пытается извратить историю и вынудить человека стыдиться прошлого собственной страны.

Наши граждане мечтают о достойном месте своей Родины в мире и готовы вносить в это свой личный вклад. Они жаждут гордиться своей страной и понимают: дорога в завтрашний день прокладывается из вчерашнего. Они живут теми же мыслями, что и русский историк Михаил Погодин, однажды сказавший: «Время настоящее есть плод прошедшего и семя будущего».

Люди устали от бесконечных нападок на историю Отечества. Мутные потоки грязи извергаются на неё со времён горбачёвской «перестройки». Именно тогда под давлением Яковлева «белые пятна прошлого» стали активно замазывать чёрной краской. Но краска эта к советскому наследию так и не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая перед удивлёнными взглядами новых поколений величие свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популярны, а Ленин и Сталин предстают в сознании народа как самые авторитетные политические деятели. Это невозможно не признать. А признав, следует усвоить конкретные уроки истории. Только так мы избавимся от русофобии и антисоветизма, мешающих стране жить и идти вперёд. Некоторые из тех выдающихся уроков стоит напомнить.

Уроки истории

Как известно, Великая Октябрьская социалистическая революция произошла в стране, решительно расколотой по социально-классовому признаку.

К концу XIX века здание Российской империи сильно перекосилось. В феврале 1917 года ветхая конструкция не выдержала и оказалась разрушена. И дело тут не в «зловредной деятельности» Ленина с его соратниками. Дело в том, что, цепляясь за власть, романовская монархия завела страну в тупик. Сменившее её буржуазное Временное правительство не смогло вывести Россию из кризиса. Более того, оно беспомощно взирало на начавшийся процесс её распада. Только партия Ленина смогла сделать так, чтобы обломки разорванной в клочья монархии не похоронили под собой и саму страну.

Первая четверть ХХ века для России — время бурных событий. На крутых поворотах истории социальные расколы неизбежно углубляются. Старые раны кровоточат, и боль становится невыносимой. Наступает расплата за прежние ошибки и перекосы. Но нужно знать и говорить правду: Советская власть добилась того, чтобы жестокие раны не стали для России смертельными. Молодая республика смогла их излечить. Прежде всего это было достигнуто путём построения общества без антагонистических классов. Но не только.

Для преодоления прошлых расколов были целенаправленно предприняты важные шаги. С начала 1930-х годов в СССР не приветствовались попытки изображать досоветскую историю России лишь как смесь отсталости, угнетения и агрессивных феодальных войн. Правители страны, её полководцы и дипломаты представали со страниц школьных учебников и литературных произведений яркими, живыми и многомерными личностями. Подчёркивался факт непрерывного исторического развития Киевской и Московской Руси, петровской России и Советской страны.

Да, в нашем прошлом, как и у всех иных народов, было место и угнетению, жестокости, деспотизму. Это очевидно. Но недопустимо освещать явления былых времён с позиций дня сегодняшнего. Их нужно рассматривать «с точки зрения тех условий, в обстановке которых протекали исторические события». К этому зовут нас и элементарная честность, и соблюдение принципа историзма. Позор угнетения в нашей истории всегда соседствовал с беззаветным порывом народа к свободе, с его стремлением к справедливости. И условия для победы Великой Октябрьской социалистической революции не были занесены к нам с других планет. Они вызрели в нашем прошлом. Именно такие подходы чётко зафиксировало Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».

Большевики отвергли идею о вечной и безусловной отсталости России от Запада. Советским гражданам объясняли: в истории страны есть множество страниц, которыми должно гордиться. В 1936 году И.В.Сталин напоминал: «Русский народ создал таких гигантов художественного творчества и научной мысли, как Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, Белинский и Чернышевский, Герцен и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов и Павлов».

Многие произведения искусства предвоенных лет были посвящены героике прошлого и выдающимся личностям минувших веков. Огромную роль в патриотическом воспитании населения сыграли знаменитый фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, роман «Пётр I» Алексея Толстого, масштабные мероприятия, приуроченные к столетию гибели А.С. Пушкина, и ещё очень многие события культурной жизни.

Был осуществлён и целый комплекс других мер. В 1934—1935 годах в СССР была проведена широкая амнистия по отношению к бывшим кулакам. Им были возвращены социальные права. В 1936 году было полностью реабилитировано казачество, с него сняли ограничения на службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Более того, был даже издан приказ наркома обороны К.Е. Ворошилова о комплектовании кадровых казачьих частей. В предвоенные годы представителям бывших эксплуататорских классов были возвращены избирательные права.

Победа — в единстве

В Великую Отечественную войну советский народ вступил по-настоящему единым. Его сплочённость стала главным залогом Победы в мае 1945 года. Эта сплочённость проявлялась решительно во всём. Руководство Советской страны полностью разделило судьбу сражавшегося народа. Все взрослые сыновья членов Политбюро ЦК ВКП(б) прошли через «фронтовую мясорубку», многие из них героически погибли. Единство власти и общества верно служило делу нашей победы над фашизмом.

1941 и 1942 годы оказались для СССР самыми тяжёлыми в ходе Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские полчища стояли у стен Москвы, окружили Ленинград, рвались к Волге. Судьба страны буквально висела на волоске. В этих чрезвычайных условиях Советское правительство и партия коммунистов уделяли первостепенное внимание не только нуждам армии и военной промышленности. Они всемерно крепили убеждённость народа в неизбежной победе над гитлеровскими захватчиками. В решение этой задачи были включены лучшие силы советской культуры: писатели и поэты, актёры и режиссёры, художники и композиторы, певцы и музыканты. Они создавали великие патриотические произведения, выступали перед бойцами на линии фронта. В самую лихую годину их творчество поддерживало незыблемую веру: враг будет разбит, победа будет за нами.

Советское государство использовало все возможности, чтобы напомнить о героических страницах тысячелетней российской истории. В 1941 году художники Кукрыниксы и поэт С.Я. Маршак создают плакатный образ: на первом плане — солдаты и танки Красной Армии, железной стеной преградившие путь фашистам. Над ними, тоже лицом к врагу, фигуры Александра Невского, Александра Суворова и Василия Чапаева. Они словно в едином боевом строю с красноармейцами, защищающими Родину. А внизу плаката стихи:

Бьёмся мы здорово,

Колем отчаянно —

Внуки Суворова,

Дети Чапаева.

Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова произнёс 7 ноября 1941 года И.В. Сталин. Эти слова были сказаны с трибуны Ленинского Мавзолея на военном параде в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистический революции.

Народная сплочённость в СССР не была каким-то странным или случайным явлением. Она прочно основывалась на фундаментальных ценностях. Советский Союз не раздирали социальные и культурные противоречия, свойственные буржуазному обществу. Здесь был ликвидирован раскол на эксплуататоров и угнетаемых. И это очень помогало вдумчиво и объективно взглянуть на схватки недавней Гражданской войны. Так появились в советской литературе «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и другие произведения.

В годы Второй мировой принципиальный идейный раскол предстояло пережить уже представителям белой эмиграции. Отношение к борьбе советского народа с фашизмом стало для неё решающей проверкой на патриотизм. Иван Бунин, как и многие другие, искренне желал победы Советского Союза, а генералы Краснов и Шкуро вступили в войну на стороне фашистской Германии. Тем самым изменники Родины подтвердили: их опора на штыки иностранных интервентов в годы Гражданской войны не была случайностью. Путь национального предательства они прошли до конца. Покрыв несмываемым позором свои имена, они понесли заслуженное наказание.

После победы над фашизмом сталинское руководство предприняло новые шаги к укреплению народного единства. В 1946 году были приняты законодательные акты о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи. У представителей белой эмиграции появились новые возможности вернуться на Родину.

Так было. Ярок и убедителен пример Советского Союза в деле единения народа. Можем ли мы предавать его забвению? Вправе ли мы взять его с собой в будущее? Безусловно, вправе, и не согласиться с этим может только круглый дурак или откровенный враг.

Мировой опыт

Есть в мире и другие показательные примеры. Уважение к своей истории помогает уверенно идти вперёд Китайской Народной Республике. Несмотря на драматические страницы прошлого, здесь сохраняют уважение к Мао Цзэдуну. Его огромный портрет продолжает висеть на площади Тяньаньмэнь, и никто не смеет посягать на его Мавзолей. Мудрость и государственная ответственность возобладали над соблазном сводить личные счёты. Концепция китайских реформ определила: идти вперёд, используя положительный опыт Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Результаты воплощения этого подхода в жизнь восхищают ныне весь мир.

Бережное отношение к истории — важное условие развития страны. Как не вспомнить здесь пример Франции. Её Великая революция стоила жизни каждому шестому французу. Но в стране это событие продолжают чтить. И это понятно: ведь именно те грандиозные потрясения вывели Францию на передовые рубежи общественного прогресса.

Опора на родную историю исключительно важна в периоды испытаний. На излёте Советского Союза не все это поняли. Противники нашей страны раскачивали СССР по всем направлениям. И они смогли взорвать наше Отечество. Почему это стало возможным? Для подрыва фундамента активно использовали антисоветизм, русофобию и национализм. Как показала практика, они могут сработать даже в обществе, не знающем острого социального раскола.

Искажение картины прошлого больно бьёт по настоящему и будущему. Это уже не нужно доказывать. Это свершившийся факт. Мы ведь сами проходили через такое совсем недавно. Мы своими глазами видели, как унижение героев и уничижение их подвигов может сыграть роковую роль в судьбе народа.

Да, мы не вправе забывать, как в пресловутую «перестройку» над нашей страной повис густой туман лжи. В последние годы наблюдается постепенное избавление от этого морока. На первый взгляд, отрезвление затрагивает и представителей власти. Выступая перед молодыми историками в ноябре 2014 года, В.В. Путин напомнил о столетии Великой Октябрьской социалистической революции. И подчеркнул, что это событие требует глубокой объективной профессиональной оценки. Конечно, под «объективную оценку» можно подвести всё что угодно. Однако прозвучавший призыв — хорошая альтернатива как очернительству, так и замалчиванию одного из величайших событий мировой истории.

Спустя месяц президент выступал на совместном заседании госсовета и совета по культуре и искусству. Он осудил попытки навязывать везде в мире систему ценностей и образ жизни Запада как единственно правильные. Было подчёркнуто право каждого народа сохранять самобытность, развиваться на принципах исторической преемственности.

Молох антисоветизма и русофобии

Казалось бы, в среде высшей власти наступило прозрение. Однако правильные слова и авторитетные оценки не приняли форму реальных дел. Прозападный лагерь не теряет надежды раскрутить маховик антисоветизма в России с новой силой. Имея ничтожно малую долю поддержки среди населения страны, он обладает колоссальным влиянием на идеологию, госуправление, процесс принятия решений. Антисоветские поделки изо дня в день крутятся в ведущих российских СМИ. Псевдодокументальные фильмы, отдельные телепередачи и целые сериалы искажают картину советского прошлого. Ещё в 2014 году в России развернулась подготовка к юбилею человека, помогавшего мостить дорогу к разрушению СССР. Его фамилия — Солженицын. Его юбилей только в 2018 году. За это время Россия могла бы широко отметить десятки юбилеев блистательных имён нашей культуры. Имён, гордиться которыми можно и должно без оговорок. Но выделено почему-то имя исключительно спорное.

Переписывая историю, либеральный лагерь идёт против мнения подавляющего большинства граждан. Даже опросы официозных социологических служб признают: россияне сохраняют уважительное отношение к советскому прошлому. Сильнее всех атак на него оказались людская память, порядочность и здравый смысл.

В ответ на это за прошлый год с разных этажей власти в общество вновь сброшен целый ворох антисоветских инициатив. Правительством утверждена концепция по увековечению памяти жертв политических репрессий, а единороссовское большинство Мосгордумы поддержало установку памятника на эту тему в Москве. Между тем объективные исследования давно доказали, что суровость политики 1930—1940-х годов была продиктована необходимостью укрепить мощь страны и повысить её обороноспособность. Большинство так называемых жертв репрессий были не мнимыми, а самыми настоящими врагами Советской власти: власовцами, бандеровцами, диверсантами, вредителями.

Нужно говорить прямо: истерия вокруг репрессий раздувается не по воле случая. «Десталинизаторам» не нужна историческая правда. Им нужно разжигание страстей с целью противодействия возрождению истинного и глубокого патриотизма. Их цель — перечеркнуть героизм и самоотверженность эпохи социалистического строительства, подменить объективную картину её великих достижений колоритным, но лживым лубком.

Один из членов Совета Федерации предложил принять закон, который должен карать за одно только признание сталинских заслуг. Он что, собирается посадить за решётку полстраны? И его что, не смущает смычка с украинскими политиканами, запрещающими советскую символику и русскую речь?

Самым злобным антисоветским выпадом и плевком в лицо нашему народу стало открытие Ельцин-центра в Екатеринбурге. Миллионы долларов потрачены на строительство роскошного здания. Правящие круги почему-то решили подчеркнуть свою преемственность с ельцинским режимом. А ведь наследие девяностых — это разрушение промышленности и сельского хозяйства, разгул криминала и коррупции, внешнеполитические провалы и потеря союзников, деградация культуры и нищета населения.

Ельцин-центр не заслуживает быть ничем иным, кроме как памятником национальному предательству, символом антисоветизма и русофобии. Между тем он становится центром самых разрушительных сил. Екатеринбург превращается в особую зону для тех, кто не прочь сделать нашу страну протекторатом Запада и готов содействовать её расчленению. И происходит это не где-то в глухой провинции, а на уральской земле, на стыке европейской и азиатской частей России.

И вновь полем битвы идей становится отношение к прошлому. Для создателей, покровителей и представителей Ельцин-центра вся история нашей страны — это путь варваров. И только ельцинское правление для них — светлое время надежд. Им совсем не претит воспевать период нашего унижения и редкостного позора. Более того, для них это единственно возможный шанс: оболгать всю историю страны, дабы обелить преступления ельцинщины. Так прямо на наших глазах создан и разрастается ещё один русофобский рассадник, сеющий ненависть к нашему прошлому.

Конечно же, исторические раны существуют. Но одни хотели бы их залечить, а другие готовы ковыряться в них грязными пальцами. Эти «ковыряльщики» безумно счастливы унижать страну и оскорблять народ. Алгоритм их действий задан заранее. И тогда взывать к совести бесполезно. Как бесполезно обращение к совести власовых, горбачёвых и ельциных.

Две тенденции

В нашем обществе нарастает противостояние между двумя силами, двумя тенденциями, двумя направлениями дальнейшего движения страны. Распадом и уходом в небытие грозит России антинациональная политика, стремление втиснуть наше общество в ложе либеральных концепций. Сохранить же Россию, вернуть её в авангард исторического процесса способен истинный, созидательный патриотизм, соединённый с социалистическим выбором.

Да, возвращение Крыма в Россию вызвало особый патриотический подъём. Да, его подхватило 70-летие Победы над фашизмом. Да, год спустя стало ясно: шествие «Бессмертного полка» стало глубоко народной идеей. Всё это — особые явления в нашей новейшей истории. Они создают условия для того, чтобы растопить последствия антисоветского «ледникового периода» 1990-х. Но либеральным кругам это не по нутру. Им нужно ввергнуть общество в состояние «вечной мерзлоты», парализовать его силы и добиться своих преступных целей. Когда ельцинская камарилья возвела антисоветизм в ранг официальной идеологии, он стал ломом всех самых разрушительных процессов в нашем Отечестве.

Перед Россией сегодня — полоса суровых испытаний. Ситуация не допускает вялости мыслей и наивного благодушия. Как и восемь десятилетий назад, над нами сгущаются грозовые тучи. Нашей стране не могут простить даже робких попыток проведения самостоятельной политики. Мировая капиталистическая элита обложила Российскую Федерацию военными базами и экономическими санкциями. По периметру наших границ создаются враждебные режимы, разрастаются военные блоки, разжигаются кровавые конфликты. На Украине и в Прибалтике пестуются самые агрессивные силы, исповедующие пещерный антикоммунизм и русофобию.

По воле крупного капитала планета переживает возрождение «старых» и появление «новых» реакционных движений. Их адепты выступают против лучших достижений цивилизации и ценностей прогресса. Они готовы ввергнуть мир в состояние хаоса и средневекового варварства. Из бутылки выпущен джинн религиозного экстремизма. Его фанатики пытаются перепахать весь Ближний Восток, но останавливаться на этом не собираются. И Россия — одна из главных их целей.

В этих тревожных условиях «идея фикс» российских либералов — сведение счётов с советской историей — имеет особый привкус. Разрушительные начинания щедро мостят дорогу к острейшему внутриполитическому кризису. А если внешние силы им воспользуются, то искать более правых и более виноватых будет уже поздно. Тогда одинаково не поздоровится как тем, кого настигнет натовская бомба или рука террориста, так и тем, кто разделит судьбу Милошевича или Каддафи.

Увы, такая перспектива — не сценарий фантастического фильма и не досужие выдумки конспирологов. Это тот завтрашний день, который наступит, если не принять срочных и решительных мер. И доказательства тому хранятся не в глубинах прошлых эпох. За последние годы в мире произошло слишком много печальных и поучительных событий. Последнее из них — импичмент президента Бразилии.

Главные опасности

Для отражения растущих внешних угроз России крайне важна консолидация общества, а не игра в «праймериз». Но нынешний либерально-пораженческий курс убивает возможность единения. Социально-экономическая политика правительства вкупе с антисоветизмом и русофобией рушат любую перспективу национального сплочения. Эта ситуация создаёт целый ряд главных опасностей.

Во-первых, углубление социального раскола всё больше противопоставляет друг другу разные части российской нации. Опасный сам по себе, этот раскол способствует также росту региональных, межэтнических, религиозных и иных противоречий. Он делает реальной перспективу превращения России в «лоскутное одеяло», лишённое внутреннего единства.

Во-вторых, дальнейший подрыв экономического потенциала страны усиливает её зависимость от Запада. Даже известный либерал Герман Греф уже признал, что Россия попала в технологическую колониальную зависимость. А такое положение дел лишь расширяет возможности «пятой колонны».

В-третьих, проповедь антисоветизма усложняет и обедняет поиск обществом путей выхода из тупика. Отрицание самой эффективной в истории страны ленинско-сталинской модернизации, нежелание изучать её опыт заведомо сужает арсенал используемых на практике антикризисных мер.

В-четвёртых, поток идеологических диверсий против советского прошлого отравляет сознание народа лживыми мифами. Атака на патриотические смыслы поощряет формирование в среде молодёжи нигилистического, а то и просто враждебного отношения к своей Родине.

Никто из нас не вправе уклоняться от сложных вопросов. А они звучат всё острее. Готов ли будет встать на защиту Отчизны тот, кто забыл чувство гордости за деяния предков? Будет ли сопереживать Родине тот, чьи святыни осмеяны, а память о Великой Победе над фашизмом подвергнута поруганию? И разве способна стать национальной идеей защита счетов, яхт и дворцов олигархов?

Антисоветизм и антикоммунизм подталкивают Россию к краху, вплоть до распада. Эту истину надо зазубрить, как таблицу умножения! Трагедия многострадальной Украины тоже начиналась с «крестового похода» против «проклятого прошлого», уничтожения памятников В.И. Ленину и переименования улиц. А закончилось всё политическими убийствами, военными столкновениями и прямым внешним управлением.

Курс на развитие

У нас осталось очень мало времени на то, чтобы кардинально сменить либеральный курс. У нас критически мало времени, чтобы вступить на путь ускоренного развития в интересах народа. Но другого выхода попросту нет. Чтобы уверенно идти вперёд, Россия должна в полной мере ощутить себя наследницей Горького и Шолохова, Жукова и Рокоссовского, Симонова и Исаковского, Гагарина и Королёва, Макаренко и Сухомлинского, Мухиной и Вучетича, Прокофьева и Свиридова. Страна должна не стыдиться, а гордиться тем фактом, что эта плеяда блестящих имён была рождена Советской страной, социалистической Отчизной, Родиной Ленина и Сталина. Либо так будет, либо участь России может оказаться трагической.

О том, чтобы не случилось худшего, обязаны побеспокоиться мы с вами — представители ныне живущих поколений. Других нет. Либо мы докажем, что достойны великих предшественников, либо наши имена будут покрыты позором. Навсегда. Если только судьба Отчизны растворится в глубинах прошлого, время сразу же заметёт и наши следы.

Так что защита прошлого от лживых нападок — не только дань исторической справедливости. Объективная картина минувших эпох необходима, чтобы обеспечить незримую связь нынешних поколений со своими предками. Только так мы спасём нашу страну в настоящем и гарантируем России строительство лучшего будущего.

Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ никогда не смирится с социальным расколом, с гнётом трудящихся масс, с тем, как капитал калечит и выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы не согласимся с разрушением производственного потенциала страны, с деквалификацией учёных и специалистов, с системой воспроизводства обездоленных детей и стариков. Мы никогда не станем торговаться о том, какой процент населения порабощать можно, а какой — недопустимо. У нас есть свой проект будущего России. Этот проект — обновлённый СОЦИАЛИЗМ. И в нём нет места угнетению человека человеком.

Мы убеждены в том, что выражаем интересы большинства и верим в его поддержку. Вот почему мы, может быть, как ни одна другая политическая сила страны, заинтересованы в создании подлинно демократической политической системы. КПРФ полностью готова к широкой и честной дискуссии о путях развития Отечества. Суть нашей Антикризисной программы изложена в десяти пунктах Орловского экономического форума. Наши предложения поддержаны Всероссийским советом трудовых коллективов. Перспективность подходов партии к решению назревших проблем подтверждает опыт народных предприятий. Предлагаем обсудить детали нашего плана борьбы с кризисом в рамках публичных дебатов на государственном телевидении в ходе предстоящих выборов.

Содержательную дискуссию в обществе мы считаем крайне необходимой. Без этого массовая апатия к судьбе России неизбежна, что является одной из главных угроз выживанию в современном мире. Нам нужен самый энергичный, самый смелый и конструктивный диалог о будущем. Но, разумеется, это должен быть наш собственный — внутрироссийский диалог!

Глобалисты категорически не желают, чтобы Россия самостоятельно определяла свою дорогу в завтрашний день. Но это абсолютно необходимо нашему народу, всем нам. Да, у политических сил страны есть неизбежные разногласия. Однако все ответственные политики должны стремиться к реальной независимости страны, к её развитию и процветанию. При соблюдении данного условия все попытки вмешательства извне будут обречены на провал.

КПРФ — за чёткие правила «патриотического общественного договора». С ним не могут быть совместимы ни ставка на внешнее влияние, ни насилие над общественным мнением, ни присвоение властных полномочий через предвыборные манипуляции. При этом очернение советского периода нашей истории должно расцениваться как провокация против народной памяти, равная предательству национальных интересов.

Убеждён, что такой общественный договор поможет оздоровить политический климат в России. Его принятие не требует писаных соглашений. Даже очень красиво составленная бумага далеко не гарантирует соблюдения изложенных в ней положений. Гораздо важнее, чтобы истинная забота о стране и народе стала делом чести каждого, кто включён в российскую политическую борьбу.

Уважаемые соотечественники! На всех нас лежит огромная ответственность. Судьба России решается здесь и сейчас. Сбережение Отчизны и её завтрашний день — в наших руках. И каждый из нас призван исполнить свой долг!