37 бродячих собак отловлено на Красном камне в Нижнем Тагиле после нападения стаи на девушку в День победы

Напомним, 9 мая в этом районе около дома №17 на ул. Карла Либкнехта бродячая собака прокусила девушке ногу. Как и предполагалось, вскоре после инцидента службой отлова была получена заявка на принятие в районе необходимых мер.

В указанный район после инцидента наши сотрудники выезжали трижды. 10, 11 и 17 мая. 10 и 11 было отловлено 12 собак. 17 мая - 25 собак (включая щенков и крупных особей) рассказала журналистам TagilCity.ru представитель компании «Четыре с хвостиком» - Диана Гордеева.

Однако, по словам зоозащитницы, предстоит проделать ещё много работы, прежде чем район станет абсолютно безопасным.

Работы, на самом деле, ещё непочатый край. В этом районе бродячих собак очень много. Виноваты в этом, увы, в том числе местные жители. Часто бывает, что наши специалисты приезжают, а бродячих собак уже нет. Кто-то их прячет, кто-то запускает в подъезды, кто-то разгоняет. Случается, что люди проявляют агрессию и по отношению к нашим работникам отметила в разговоре с журналистами TagilCity.ru Диана Гордеева.

Напомним, 15 мая на Вые в Нижнем Тагиле на представителей компании, выполнявших муниципальное задание по отлову безнадзорных животных, напала группа агрессивно настроенных женщин.