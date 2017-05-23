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37 бродячих собак отловлено на Красном камне в Нижнем Тагиле после нападения стаи на девушку в День победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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37 бродячих собак отловлено на Красном камне в Нижнем Тагиле после нападения стаи на девушку в День победы

23 мая 2017, 15:10ОбществоПавел Щербина
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