Деятельность совета ветеранов Нижнего Тагила проходит проверку

Специалисты изучают документацию о деятельности совета ветеранов . По имеющимся данным, рассматривается работа общественной некоммерческой организации за период с 2009 года. Запрос документов о поддержке совета ветеранов произошел 23 мая по заявлению частного лица.

Как сообщает руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда, в мэрии были подготовлены данные и предоставлены надзорным органам. Свою часть документации силовикам передали и в самом совете ветеранов, председателем которого является Иван Хороший.