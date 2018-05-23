Многодетные семьи в Свердловской области смогут получить деньги вместо участков земли

Многодетные семьи в Свердловской области вместо земельного участка, положенного им по закону, смогут по желанию получить денежную выплату. Данные поправки приняты в первом чтении сегодня, 23 мая, пишет «УралИнформБюро».

Часто молодые семьи жалуются на то, что им выделяют земельный участок в поле, без дорог, без коммуникаций. Им финансово тяжело там отстроиться сообщила депутат Евгения Зяблицева.

Нововведение будет действовать исключительно в интересах многодетных семей. Также отмечается, что законопроект не предусматривает контроля над расходованием целевых средств, семьи смогут приобрести на них землю, потратить на улучшение жилищных условий или иные нужды.