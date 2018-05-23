Платить нечем: житель Краснотурьинска не смог воспользоваться сертификатом на жилье

Как ветеран боевых действий в Чечне мужчина имел право на получение сертификата на приобретение жилья. Сертификат на 789 тыс. рублей ему выдали спустя 17 лет, предупредив, что им необходимо воспользоваться до 30 июня, хотя в документах был указан срок – до 30 сентября 2018 года.

Квартиру за эту сумму найти не удалось, но удалось найти комнату. Когда мужчина оформил необходимые документы, в Фонде ему сообщили, что оплачивать сертификат им нечем. Чиновники объяснили это тем, что деньги им выделяет Минстрой, и они их уже потратили, пишет Ura.ru.

Афганец из Сухого Лога добился предоставления пригодного для жилья дома через суд.