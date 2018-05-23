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Вода час в сутки: жители Висима берут кредиты для получения доступа к воде (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вода час в сутки: жители Висима берут кредиты для получения доступа к воде (ФОТО)

23 мая, 17:55ОбществоСветлана Белькова
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