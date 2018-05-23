Вода час в сутки: жители Висима берут кредиты для получения доступа к воде (ФОТО)

Жители поселка Висим Пригородного района пожаловались на постоянные перебои с подачей воды. Уже два месяца жители поселка Висим ограничены во времени. Вода в уличных колонках появляется на один час в день.

Проблема с водой у жителей района «Нагорные». В настоящее время воду дают всего на один час в сутки (вечером). За это время я успеваю принести около 50 литров воды, что нашей семье хватило воды на последующие сутки рассказал висимчанин.

Собеседники редакции говорят, что прошлой осенью воду в их районе включали три раза в сутки на два часа. После выборов президента в марте 2018 года режим подачи сократился: получить воду из колонок стало возможно только один раз в сутки.

Перебои с водой начались еще осенью 2017 года. Вода была то утром то вечером, иногда приходишь с работы, нужно идти кормить скотину, а воды в колонке нет. Сейчас вот чтобы воды набрать - бегаем каждые 5 минут: дали или нет? Сколько успеешь за час набрать воды - столько и будет у тебя на сутки сетуют жители Висима.

Поэтому висимчане берут кредиты на бурение скважин - они видят в этом единственное спасение в сложившейся ситуации.

Мы с женой решили, что нужно брать кредит, чтобы пробурить скважину у себя на участке и не быть ни от кого зависимыми, -- рассказал TagilCity.ru житель поселка.

Однако не все жители свердловского поселка могут себе позволить взять кредит и пробурить скважину. В поселке проживают как пожилые люди, так и семьи с маленькими детьми - вода нужна всем в большом количестве.

Финансов, чтобы пробурить скважину, у нашей семьи нет. Благодаря тому, что у зятя есть транспорт, воду для бани он нам привозит. Если бы не зять, то воду на баню нам самостоятельно было бы не принести, так как колодцы находятся очень далеко от нашего дома. Также для стирки грязного белья - приходится за помощью обращаться к зятю. Очень хочется постоянства, чтобы всегда была свежая питьевая вода рассказал другой житель поселка.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с главой Висимской территориальной администрации. Как сообщила Ольга Субботина, она в курсе, что жители получают воду всего один час в сутки.

Да, конечно, я в курсе всех проблем. Без воды жители у нас не сидят, мы на один час в день включаем им воду. Такая ситуация уже длится около двух недель. Зимой было невозможно произвести ремонт, так как снега было мало, земля промерзла, а водопроводу сорок лет и все приходит в негодность. Проблемы (перебои с водой) у нас начались только с этой зимы. Уже на этой неделе запланировано замена 1 километра трубы рассказала TagilCity.ru глава поселка Ольга Субботина.

Водонапорная башня в Висиме требует ремонта

Вечером 21 мая от жителей поселка Висим поступила информация о том, что в переулке по улице Калинина между домами 31 и 33 начались ремонтные работы. Техника выкопала яму глубиной около 3 метров и длинной около 7 метров. Сроки окончания работ пока неизвестны, поэтому жители Висима продолжают получать воду только раз в сутки.