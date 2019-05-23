Европа и Куба заинтересовались станками ЮЗТС, собранными на Кубани

Станок отправится на предприятие в Риге. Оборудование предназначено для токарной обработки деталей из черных и цветных металлов. Благодаря числовому программному обеспечению станка его работу можно автоматизировать. Станок способен обрабатывать детали размером 1,6 на 1,4 метра и весом 6,3 тонны.

Также продукцией кубанского завода заинтересовались компании из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе кубинские предприятия.

Ранее сообщалось, что 21 мая с визитом на заводе побывали представители Союза машиностроителей Германии (VDMA), делегацию возглавил президент организации Карл Велькер. Немцы намерены инвестировать в развитие ЮЗТС до трех миллиардов рублей до 2024 года.

На встрече с гостями из Германии гендиректор ООО “ЮЗТС” Дмитрий Дмитренко рассказал, что оборудование предприятия позволяет производить крупные детали для больших станков, например, для машиностроительных заводов.

По словам председателя Краснодарского регионального отделения РСПП Виктора Бударина, завод осуществляет поставки оборудования в города России, Грузии Азербайджана, Латвии и Кубы.