Коллектив «Тольяттиазот» обратился к главе Верховного суда

Так, работники ТОАЗа заверяют, что все средства были возвращены на счет компании в полном объеме.

Издание «Новые известия» напоминает, что бывшие руководители ПАО «Тольяттиазот» проходят обвиняемыми по делу о хищении в особо крупном размере группой лиц. Сегодня судебные процессы проходят в Комсомольском суде города Тольятти. Недавно стороны перешли к прениям.

Член адвокатского бюро «Павда и Партнеры» Александр Гофштейн уверен, что, по мнению обвинения, главы ТОАЗа похитили всю продукцию, которую завод производил последние четыре года. Но это нелогично, ведь, если вся продукция была похищена, то как тогда существовало предприятие?, - подчеркивает он. На заводе трудились работники, изготавливался аммиак, платились налоги.

Адвокат добавил, что в России есть предприятия, производство на которых не останавливается. А при возникновении форс-мажоров такие компании несут убытки, которые оцениваются миллионами. Продукция была выпущена в июне и в июне реализована. Перед экспертами поставили вопрос: соответствует ли стоимость реализованной продукции средней рыночной стоимости? Гофштейн добавил, что для установления этой величины необходимо сравнить цену, по которой ТОАЗ продал аммиак со средней рыночной стоимостью продукта за июнь, когда и проводились сделки. Но в распоряжении суда имеется только грузовая таможенная декларация, полученная шестью месяцами позднее. Руководствоваться данными из этой декларации не имеет смысла, так как, подчеркнул эксперт, за это время стоимость аммиака выросла. Адвокат добавил, что такие неточности являются серьезными недоработками со стороны экспертизы. И именно эти неверные данные легли в основу главного доказательства обвинения.

В своем письме к Верховному суду сотрудники «Тольяттиазот» обратили внимание на то, что инициаторами судебного разбирательства стали минотарные акционеры ПАО «Тольяттиазот» - АО «ОХК Уралхим» и Евгений Седыкин. По мнению сотрудников предприятия, вся эта ситуация является частью запланированной недружественной акции, которая продолжается последние 10 лет.

Также сотрудники указали на постоянное давление в отношении работников завода. В частности, распространялась дезинформация о деятельности предприятия и о его состоянии. Все это публиковалось в «желтой» прессе. Один из самых громких слухов – информация о вооруженном налете сотрудников ОМОНа на предприятие. Коллектив ТОАЗа добавил, что на этапе следствия проводились регулярные допросы как глав предприятия. Так и обычных рядовых рабочих, которые сопровождались психологическим давлением, угрозами и осуществлялись в грубой форме.

На судебных заседаниях позиция самого предприятия демонстративно игнорируется. Здесь встает логичный вопрос о беспристрастности судейства и участников всего процесса.

Также работники выразили беспокойство по поводу дальнейшей судьбы завода. Сегодня на нем трудятся около четырех тысяч человек, которые могут оказаться без работы. В своем письме к Верховному суду они попросили вынести справедливое, объективное и законное постановление.

Следует отметить вновь начатые обыски на территории ТОАЗа, информация о которых появилась 22 мая в ходе очередного заседания по делу о хищении. Во время процесса зал суда пришлось покинуть Виталию Мазуру и Денису Симачеву, которые представляют в процессе интересы предприятия.