В Екатеринбурге прохожие провели операцию по спасению утят из ливневки

Мужчины убрали решетку и вытащили шестерых утят. После этого утиное семейство отправилось по своим делам.

Похожий случай произошел в недавнем времени на улице Гоголя. Провалившихся в ливневку птенцов заметила прохожая. За помощью она обратилась к зооспасателю.