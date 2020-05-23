В Екатеринбурге прохожие провели операцию по спасению утят из ливневки
Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Утром 22 мая в Екатеринбурге несколько утят провалились в ливневую канализацию на улице Бориса Ельцина. Обеспокоенную утку-мать заметили сотрудники энергетической компании, которые шли на работу, и решили вызволить птенцов, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчины убрали решетку и вытащили шестерых утят. После этого утиное семейство отправилось по своим делам.
Похожий случай произошел в недавнем времени на улице Гоголя. Провалившихся в ливневку птенцов заметила прохожая. За помощью она обратилась к зооспасателю.
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