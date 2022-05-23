VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

Вчера, 20:09
Общество
Фото: ВКонтакте
Новое приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов.

Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и Одноклассников.

Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнёрству VK:

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы ВКонтакте и Одноклассников, которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей».

VK последовательно инвестирует свои технологии и опыт в развитие социальных проектов, создаёт собственные сервисы для решения общественно важных проблем, а также поддерживает благотворительные фонды.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы