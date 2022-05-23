Всю неделю в Нижнем Тагиле будет стоять дождливая погода

К выходным в Нижнем Тагиле могут начаться грозы, а в будние дни будет дождливо.

На протяжении ближайшей недели в Нижнем Тагиле ожидаются дожди. Согласно сайту «Гисметео», дожди продлятся с понедельника по воскресенье, а в выходные они могут сопровождаться грозами. Так, сегодня, 23 мая, в Нижнем Тагиле температура воздуха составит до +11 градусов, завтра, во вторник, погода будет аналогична. В среду потеплеет до +19 градусов, при этом дожди не прекратятся. В четверг станет холоднее – до +10 градусов. В пятницу ожидается около +11 градусов, в субботу – около +15 градусов, в воскресенье – до +17 градусов. Порывы ветра с четверга по воскресенье усилятся и могут составлять до 14 метров в секунду.

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