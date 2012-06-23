Никита Чапурин: «Жителям Нижнего Тагила не нужны хорошие дороги»

Продолжается наплевательское отношение водителей на ремонт дороги по улице Садоводов. Участок отмечен временными дорожными знаками, проезд заставлен конусами. Но там продолжают ездить автолюбители, и плевать они хотели на ремонт и на хорошие дороги. Спеша по своим делам, вместо того, чтобы поехать в объезд, они ездят по только что уложенному асфальту, причем некоторые ездят наперегонки рассказал Tagilcity.ru раздосадованный Никита.

При этом он заметил, что он не раз убедительно просил ГИБДД установить там пост, чтобы сохранить новое покрытие. Но сотрудники ГИБДД ни разу не появились на Садоводов. Понимая, что помощи ждать от инспекции не придется, Никита Чапурин вчера самостоятельно начал дежурить на объекте и снимать на камеру номера машин тех водителей, кто нарушает, проезжая по свежему асфальту.

Я получил за этот день такое количество угроз о расправе и избиении, что представить сложно. Водители ругались, матерились, говорили, чтобы я не смел никуда отправлять фотографии с номерами. А один водитель, назло мне, специально еще раз проехал по данному участку дороги. У меня складывается впечатление, что тагильчанам хорошие дороги просто не нужны заявил председатель ОД «Тагил без ям» и помощник депутата.

До 15 июля общественное движение приостанавливает свою деятельность на объектах. Вполне возможно, что будет пересмотрена стратегия работы в полях, рассказывает Никита. Может быть, бОльший акцент будет делаться на работу с Администрацией города над привлечением средств на ремонты, а также пропаганде безопасного движения. Или, например, будет вестись работа только в тех районах, жители которых в ней нуждаются.