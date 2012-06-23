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Никита Чапурин: «Жителям Нижнего Тагила не нужны хорошие дороги»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Никита Чапурин: «Жителям Нижнего Тагила не нужны хорошие дороги»

23 июня 2012, 11:50ОбществоВалерия Лошкарева
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