Евгений Куйвашев дал надежду тагильским эко-защитникам. Он остановил вырубку леса в Зюзельском

19 июня губернатор Свердловской области побывал в Полевском, после чего вырубку остановили. А 20 числа жители Зюзельского даже провели пикет в знак благодарности, сообщают коллеги из «Правда УрФО». С начала мая региональная прокуратура и главный федеральный инспектор обещали обеспокоенным жителям остановить вырубку леса, однако ООО «Железянский рудник», которое занимается вырубкой, проигнорировало предписания прокуратуры и ГФИ.

Тем временем экологические общественники не устают заявлять о прежних проблемах, связанных с защитой уникальных мест Нижнего Тагила. И, надо сказать, это дает очевидные плоды. В связи с произошедшими событиями в Зюзельском, Андрей Волегов поделился с TagilCity.ru:

История та же, что и с Юрьевым камнем у нас: огласка скрываемой годами деятельности в оформлении документов и разрешений под строительство щебеночного завода, вблизи поселка, места проживания населения, повторяется.

Благодаря неравнодушности местных жителей к своей среде обитания, окружающего пространства, к экологии и природе, идет работа. Они действуют, не жалея при этом собственного времени, своих средств и в ущерб своих личных дел.

В результате обращений в различные инстанции и огласке проводимой деятельности предпринимателей, путем пикетов, митингов, собраний жителей поселка, информирование через неравнодушных к проблемам населения журналистов в средствах массовой информации. Все это влияет на реакцию областных чиновников. Да и планируемый предстоящий визит В.В.Путина в Свердловскую область сыграл немаловажную роль в стороне принятии решения по вырубке леса в Бажовских местах. Сейчас местные депутаты из Полевского инициируют вопрос о предложении Абдулкаримову Гаджи Гаирбеговичу другого места в Свердловской области для деятельности его предприятия по добычи щебня.

Надежду на сохранение здоровой экологической обсвтановки получили и люди, буквально живущие лесом - грибники, ведь только там можно попробовать свои силы в «тихой охоте». Но прежде чем брать корзину и отправляться в лес, нужно купить нож, причем не простой штампованный кусок мягкого железа, а хороший, из высококачественной стали и острый. Причина такой покупки проста - чем острее нож, тем легче и чище он срежет гриб, и тем мерьше шанс повредить грибницу, что может привести к исчезноению грибов на долгий срок. Да и в принципе хороший нож в лесу всегда пригодится.