Именно таким должен быть выходной у детей! Тагильские активисты порадовали ребят из «Радуги» (ФОТО)
23 июня 2014, 10:10Общество
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Накануне активисты «Молодой Гвардии Единой России» в очередной раз порадовали детей из реабилитационного центра «Радуга».
По плану, рассказывают организаторы, было посещение излюбленного места отдыха горожан – парка аттракционов имени Бондина. Однако, погода внесла свои коррективы. Но летний дождь не испортил всем настроение, а только лишь разнообразил программу на день.
Мы решили пообщаться с детишками в стенах уютного и тёплого кафе, а заодно и поесть пиццу! рассказывают молодогвардейцы.
После воспитанники «Радуги» посетили детский досуговый центр «Капитошка», где провели время весело, а главное, незабываемо.
Фотографии предоставлены «Молодой гвардией Единой России»
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