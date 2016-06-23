Тагильский наркосбытчик попал за решетку на 9 лет

Выяснилось, что в ноябре 2015 года парень забрал из тайника у своего дома некое наркотическое средство массой не менее 4,59 граммов. Он расфасовал товар в три свертка и хранил, чтобы в дальнейшем продать.

6 января 2016 года, в ходе проверочной закупки, подставной покупатель обратился к наркосбытчику с просьбой продать ему средство. Встреча была назначена у кинотеатра в центре Нижнего Тагила. Там же подозреваемый и был задержан при попытке продать наркотики массой 2,77 граммов за 2500 рублей.

Теперь 19-летний сбытчик попадет в тюрьму на девять лет и шесть месяцев.