Тагильский наркосбытчик попал за решетку на 9 лет
23 июня 2016, 15:45Общество
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В Нижнем Тагиле прошел суд на 19-летним жителем поселка Горноуральский. Молодой человек признан виновным по статье 228 – покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Сюжеты: Нижний Тагил
Выяснилось, что в ноябре 2015 года парень забрал из тайника у своего дома некое наркотическое средство массой не менее 4,59 граммов. Он расфасовал товар в три свертка и хранил, чтобы в дальнейшем продать.
6 января 2016 года, в ходе проверочной закупки, подставной покупатель обратился к наркосбытчику с просьбой продать ему средство. Встреча была назначена у кинотеатра в центре Нижнего Тагила. Там же подозреваемый и был задержан при попытке продать наркотики массой 2,77 граммов за 2500 рублей.
Теперь 19-летний сбытчик попадет в тюрьму на девять лет и шесть месяцев.
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