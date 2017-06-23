Более 700 человек из разных стран приедут в Екатеринбург на конгресс инвалидов

Как пишет «Областная газета» , мероприятие направлено на обучение волонтеров контакту и взаимодействию с людьми с нарушениями зрения, слуха, проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Среди добровольцев, пожелавших принять участие в масштабном мероприятии, люди от 18 до 60 лет. Все они помогают инвалидам на добровольной основе. Основным критерием отбора было знание иностранного языка. Среди них есть инвалиды. Это люди, которые, несмотря на ограниченные возможности, находят в себе силы помогать другим.