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Более 700 человек из разных стран приедут в Екатеринбург на конгресс инвалидов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 700 человек из разных стран приедут в Екатеринбург на конгресс инвалидов

23 июня 2017, 09:35Общество
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