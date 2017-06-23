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Детский хирург прооперирован после избиения отцом маленького пациента в поликлинике Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детский хирург прооперирован после избиения отцом маленького пациента в поликлинике Нижнего Тагила

23 июня 2017, 10:40ОбществоПавел Щербина
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