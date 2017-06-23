Уральцы променяли попкорн на шашлык в компании Ланнистеров

Согласно исследованию Deloitte, жители России в среднем на семь минут в день меньше смотрят телевизор, но на 18 минут больше времени проводят в интернете со смартфонов. За последний год интернет-аудитория увеличилась на 1,72 млн человек.

Связисты объясняют: за городом хорошей альтернативой телевизору становится приложение «МегаФон.ТВ». Установив его на смартфон, планшет, или ноутбук, десятки телевизионных каналов и передач, топовые фильмы, такие как «Притяжение» или «Фантастические твари и где они обитают» можно смотреть в любом месте. Среди уральцев самые популярные сериалы не только дома, но и на природе – «Игра престолов», вторая часть «Мажора» и «Отель Элеон». За последнюю неделю к тройке интернет-фаворитов примкнул «Твин Пикс». А среди отечественных фильмов в лидерах «Викинг», «Гуляй, Вася!» и «Притяжение».

С начала мая свердловчане традиционно мигрируют за город, о чем свидетельствует перераспределение нагрузки на базовых станциях. Но, интересно, что именно в этом году значительный рост интернет-трафика мы зафиксировали именно в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ». Благодаря широкому покрытию нашей сети жители Нижнего Тагила, а также наши абоненты, отдыхающие и проживающие в селах Николо-Павловское, Покровское, Южаково, Мурзинка, Башкарка, Бродово, Шиловка, Новопаньшино, Петрокаменское, а также в поселках Горноуральский, Черноисточинск, Висим, Новоасбест, Зональный могут с комфортом смотреть любимые фильмы, передачи онлайн в нашей скоростной сети отметила Людмила Павлова, руководитель по инфраструктуре «МегаФона» в Свердловской области.

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