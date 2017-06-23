Юные пациенты более не могут попасть на приём после избиения хирурга в Нижнем Тагиле: всех детей направляют в другой район (ФОТО)

20 июня в одном из кабинетов детской поликлиники в центре Нижнего Тагила произошёл конфликт, закончившийся переломом челюсти и последующей операцией для детского хирурга, а для мужчины, нанесшего травму, подпиской о невыезде.

Журналисты TagilCity.ru побывали в поликлинике, где развернулась драма, и узнали, какие последствия для учреждения и его маленьких пациентов имеет нападение на специалиста.

Пострадавший хирург принимал самых маленьких пациентов. Наше учреждение не было его основным местом работы. Но когда он работал, никаких жалоб на него не поступало. Что произошло в конкретном случае, когда ему были нанесены травмы, мне неизвестно, так как меня не было в кабинете. Какой бы не была ситуация - это не повод бросаться на человека с кулаками и избивать его рассказала журналистам TagilCity.ru заведующая поликлиникой Валентина Шагурина.

О том, не давал ли поводов для агрессии сам хирург, журналисты поговорили с его бывшими пациентами. Отношение к врачу оказалось нейтрально-положительным.

Врач, как врач. Ничего особенного мы во время посещения не заметили рассказал журналистам молодой отец.

Были у него, когда дочке было 2 месяца. Доктор просто сделал свою работу. Не могу сказать, что он чем-то запомнился. Разговаривал корректно, сдержано рассказала журналистам TagilCity.ru посетительница с дочерью.

А нам он очень помог. На раннем сроке диагностировал аппендицит, потому операция была проведена своевременно. Только положительные впечатления о нём рассказала журналистам TagilCity.ru молодая мама Светлана.

Напомним, главный врач Детской городской больницы, в которой работает пострадавший в результате нападения хирург, всерьёз опасается того, что его врачебная династия покинет Нижний Тагил.

Основное место работы этого специалиста - стационар. Это оперирующий доктор. Он, помимо прочего, дежурит в стационаре и оказывает круглосуточную помощь в хирургическом отделении. Из-за дефицита кадров после основной работы он приходил в поликлинику и принимал пациентов у нас. Он мог бы пойти в любую частную клинику, но работал там, чтобы оказывать гражданам бесплатную медицинскую помощь. Фактически он работал в своё свободное время, отрываясь от семьи, где растёт такой же свой ребёнок. И вот так он поплатился за своё стремление помогать тагильчанам рассказал журналистам TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

После инцидента приём детского хирурга в поликлинике на ул. К. Маркса, 36 прекращён. Сейчас маленьким пациентам с родителями приходится ездить в другой район города.

В настоящее время в нашей поликлинике приём детского хирурга более не осуществляется. Все пациенты направляются в поликлинику на ул. Черных, 28 рассказала журналистам TagilCity.ru заведующая поликлиникой Валентина Шагурина.

Фото: поликлиника, где произошла трагедия, 23 июня, 2017 год.