Из-за анонимки проверки прошли в «Екатеринбургском суворовском военном училище»

Из-за анонимки проверки прошли в «Екатеринбургском суворовском военном училище»
Из-за анонимки проверки прошли в «Екатеринбургском суворовском военном училище»
Сегодня, 09:30ОбществоФото: Яндекс.Карты
Из-за анонимного письма о нарушениях в «Екатеринбургском суворовском военном училище» прошли проверки различных ведомств, в том числе военной прокуратуры и контрразведки.

В открытом письме авторы критикуют начальника суворовского училища Юрия Затонацкого и жалуются на многочисленные нарушения закона, сообщает Е1.

Среди претензий, высказанных в открытом обращении, — злоупотребление полномочиями, вымогательство и легализация денежных средств, а также пьянство персонала и насильственные действия сексуального характера.

Как рассказал замначальника училища Алексей Кукарцев, анонимное письмо, которое подписано его именем, он не писал.

Нас уже проверила военная контрразведка, военная прокуратура, военно-следственное управление округа, комиссия штаба округа, трудовая инспекция и другие. Они написали в 11 ведомств и министерств РФ. Ни один факт не подтвердился, сообщил собеседник.

Сейчас полиция разыскивает тех, кто написал анонимку, чтобы привлечь их к ответственности за клевету.

По словам Кукарцева, провокация может быть связана с тем, что в скором времени начальнику училища предстоит продление контракта, но кто-то не хочет, чтобы его не переназначили.

О том, что факты, изложенные в открытом письме, не соответствуют действительности, подтвердили и в пресс-службе Центрального военного округа.

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Екатеринбург
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