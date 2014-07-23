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Курсанты из ВПК «Гранит» приняли участие в военно-патриотических сборах под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курсанты из ВПК «Гранит» приняли участие в военно-патриотических сборах под Нижним Тагилом (ФОТО)

23 июля 2014, 16:35ОбществоCorey
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