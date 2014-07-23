Курсанты из ВПК «Гранит» приняли участие в военно-патриотических сборах под Нижним Тагилом (ФОТО)
Лето – время отдыха и каникул, но для курсантов военно-патриотического клуба «Гранит» июль стал насыщенным месяцем, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.
Пять дней с 7 по 11 июля двадцать курсантов ВПК «Гранит» прошли программу военно-спортивных сборов «Сегодня – курсант ВПК, завтра – военнослужащий Вооруженных сил РФ» на базе учебного центра военной части 6748 (12 отряд спецназа «Урал»). Бойцы «Гранита» показали отличные результаты в беге на 100 метров, передвижении на поле боя, инженерной подготовке, радиоделе, рукопашным бое и других дисциплинах.
А на прошлой неделе ребята приняли участие в историко-патриотических сборах «Казачье подворье, станица Гуляйполе», которые проходили с 14 по 18 июля в Черноисточинске. В полевых условиях были организованы учебные классы, где ребята знакомились с общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации, военной топографией, казачьими уставами и историей казачьего движения.
Представители молодежного отдела Нижнетагильской епархии, посетившие полевой лагерь курсантов, рассказали о необходимости и ценности веры, любви к родине.
Юные патриоты постигали не только теорию, но и практику - в рамках сборов курсанты прошли обучение строевой подготовке и рукопашному бою. Военно-спортивный клуб «Stels» организовал для участников сборов игру в лазертаг. А представители казачества обучили ребят верховой езде и уходу за лошадьми.