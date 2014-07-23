Курсанты из ВПК «Гранит» приняли участие в военно-патриотических сборах под Нижним Тагилом (ФОТО)

Пять дней с 7 по 11 июля двадцать курсантов ВПК «Гранит» прошли программу военно-спортивных сборов «Сегодня – курсант ВПК, завтра – военнослужащий Вооруженных сил РФ» на базе учебного центра военной части 6748 (12 отряд спецназа «Урал»). Бойцы «Гранита» показали отличные результаты в беге на 100 метров, передвижении на поле боя, инженерной подготовке, радиоделе, рукопашным бое и других дисциплинах.

А на прошлой неделе ребята приняли участие в историко-патриотических сборах «Казачье подворье, станица Гуляйполе», которые проходили с 14 по 18 июля в Черноисточинске. В полевых условиях были организованы учебные классы, где ребята знакомились с общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации, военной топографией, казачьими уставами и историей казачьего движения.

Представители молодежного отдела Нижнетагильской епархии, посетившие полевой лагерь курсантов, рассказали о необходимости и ценности веры, любви к родине.