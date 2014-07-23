Специальные условия по ипотеке от "Сбербанка"!

Теперь многие знают о выгодной программе «Сбербанка» — «13-13-30,» с помощью которой можно купить квартиру в строящемся доме.

«На данный момент это самое выгодное предложение по ипотеке. Во-первых, кредит можно получить на достаточно большой срок — 30 лет, а, во-вторых, ставка фиксированная и с минимальным первоначальным взносом, который составляет 13%, что очень удобно для покупателей жилья,» — рассказываетВенера Томина,региональный менеджер по ипотечному кредитованию Западно-Сибирского банка Сбербанка России.

Выгодные условия кредитования по уникальной акции “13-13-30”:

· Первоначальный взнос — от 13%;

· Процентная ставка — 13% на весь период кредитования для всех категорий заемщиков;

· Срок кредита — до 30 лет;

· Как и прежде, по программе можно приобретать как строящееся, так и готовое жильё от юридического лица — застройщика, инвестора, подрядчика.



Данная программа распространяется только на клиентов, которые подают заявку через партнеров Сбербанка. Получить такие условия в офисе банка нельзя. Акция действует до 30 сентября 2014 года.



Федеральная риэлторская компания «Этажи» является аккредитованным партнером Сбербанка. И получить ипотеку по данным условия вы можете, обратившись в компанию.



