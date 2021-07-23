Эксперты: самозанятый гражданин — это не теневик

У 75% опрошенных основной мотив - реализовать тот уклад жизни, который был бы для них комфортным. 45% пояснили, что получают от самозанятости большую часть дохода, хотя трудоустроены официально в других местах. Три четверти респондентов добавили, что почувствовали в своей жизни изменения после оформления нового статуса. Из них более 61% подчеркнули, что благодаря этому смогли достичь важных целей.