Эксперты: самозанятый гражданин — это не теневик

Эксперты: самозанятый гражданин — это не теневик
Эксперты: самозанятый гражданин — это не теневик
Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
Исследовательский центр “Башкирова и партнеры” поделился результатами исследования “Самостоятельная занятость в регионах России: личные цели, первые результаты”. Эксперты выяснили, что новый формат организации трудовой деятельности заинтересовал россиян. 

Сайт aif.ru цитирует слова Елены Башкировой о том, что за год почти миллион россиян получил статус самозанятых. Теперь им обладают 2,5 млн человек. Организация опросила самозанятых в 20 регионах и узнала их мотивы, цели и опасения. Выяснилось, что основная цель людей - не легализовать теневую деятельность, а реализовать себя.

У 75% опрошенных основной мотив - реализовать тот уклад жизни, который был бы для них комфортным. 45% пояснили, что получают от самозанятости большую часть дохода, хотя трудоустроены официально в других местах. Три четверти респондентов добавили, что почувствовали в своей жизни изменения после оформления нового статуса. Из них более 61% подчеркнули, что благодаря этому смогли достичь важных целей.

Исследователи задали также вопрос о пенсионных планах на будущее. Часть самозанятых инвестируют в валюту или недвижимость, часть остановили свой выбор на НПФ и других негосударственных программах. Так или иначе, мысли о финансовой подушке есть у большинства, но вот о пенсиях не думает практически никто.

Результаты исследования включили в себя и ответы о социальных гарантиях. Абсолютное большинство респондентов заявили о желании получать выплаты по временной потере трудоспособности. 14% заинтересованы в возможности иметь оплачиваемый отпуск по беременности и родам и уходу за ребенком, только 3% заявили о необходимости иметь ежегодный оплачиваемый отпуск.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, сейчас самозанятые не во всем являются полноправными участниками экономических процессов. Для исправления ситуации нужно вносить изменения в действующее законодательство. Например, самозанятые не могут оформить кредит под адекватные проценты, так как не все банки рассматривают возможность сотрудничества с клиентами с таким статусом.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что новая система вызвала интерес у молодежи. Студенты могут, оформив статус самозанятого, подрабатывать легально; кроме того, многие хотят иметь свое дело, а не работать по найму, но не знают, с чего начинать. Такая форма организации труда позволяет им социализироваться и пробовать свои силы.

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