Михаил Мурашко в интервью обществу «Знание»: Вакцинация — единственный верный путь

Михаил Мурашко в интервью обществу «Знание»: Вакцинация — единственный верный путь
Михаил Мурашко в интервью обществу «Знание»: Вакцинация — единственный верный путь
Сегодня, 18:27ОбществоФото: minzdrav.gov.ru
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил на акции «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с движением #МЫВМЕСТЕ. Министр ответил на вопросы зрителей и рассказал о важности медицинского просвещения.

Михаил Мурашко призвал граждан беречь себя и повышать уровень медицинской грамотности, сообщает regnum.ru. По его словам, вакцинация — это единственный правильный путь по профилактике инфекции и формирования коллективного иммунитета. Сейчас в России доступны четыре бесплатных препарата против коронавируса.

Отмечается, что по истечении шести месяцев после вакцинации специалисты советуют пройти второй курс прививок.

Министр отметил, что IT-индустрия включилась в работу по решению проблем здравоохранения. Он также поблагодарил авторов исследований коронавируса, в том числе граждан, участвовавших в сборе информации, а также похвалил создателей вакцины.

По словам Мурашко, данные по вакцине «Спутник V» будут готовы к октябрю, а результаты исследований препарата «КовиВак» должны представить к концу 2021 года — началу 2022 года.

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