Михаил Мурашко призвал граждан беречь себя и повышать уровень медицинской грамотности, сообщает regnum.ru. По его словам, вакцинация — это единственный правильный путь по профилактике инфекции и формирования коллективного иммунитета. Сейчас в России доступны четыре бесплатных препарата против коронавируса.
Отмечается, что по истечении шести месяцев после вакцинации специалисты советуют пройти второй курс прививок.
Министр отметил, что IT-индустрия включилась в работу по решению проблем здравоохранения. Он также поблагодарил авторов исследований коронавируса, в том числе граждан, участвовавших в сборе информации, а также похвалил создателей вакцины.
По словам Мурашко, данные по вакцине «Спутник V» будут готовы к октябрю, а результаты исследований препарата «КовиВак» должны представить к концу 2021 года — началу 2022 года.