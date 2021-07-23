Стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе красоты «Главная мама Урала» в Екатеринбурге. Бороться за корону и звание самой лучшей мамы могут жительницы УрФО.

Принять участие в конкурсе красоты «Главная мама Урала-2021» могут жительницы Уральского федерального округа — женщины от 25 до 55 лет, имеющие детей. Анкету участника можно заполнить на сайте «Главные конкурсы Екатеринбурга» до 10 сентября 2021 года. В прошлом году за корону боролись 25 мам-красавиц из разных городов региона. Главной мамой Урала — 2020 стала екатеринбурженка Виктория Яворская, воспитывающая одного ребенка. Она удостоилась короны из серебра с жемчугом и топазами. Напомним, в конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга. Победительница получит возможность попасть на главную страницу издания. В конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга

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