Прием заявок на участие в кокурсе «Главная мама Урала — 2021» начался в Екатеринбурге

Прием заявок на участие в кокурсе «Главная мама Урала — 2021» начался в Екатеринбурге
Прием заявок на участие в кокурсе «Главная мама Урала — 2021» начался в Екатеринбурге
Сегодня, 09:36ОбществоФото: pixabay.com
Стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе красоты «Главная мама Урала» в Екатеринбурге. Бороться за корону и звание самой лучшей мамы могут жительницы УрФО.

Принять участие в конкурсе красоты «Главная мама Урала-2021» могут жительницы Уральского федерального округа — женщины от 25 до 55 лет, имеющие детей.

Анкету участника можно заполнить на сайте «Главные конкурсы Екатеринбурга» до 10 сентября 2021 года.

В прошлом году за корону боролись 25 мам-красавиц из разных городов региона. Главной мамой Урала — 2020 стала екатеринбурженка Виктория Яворская, воспитывающая одного ребенка. Она удостоилась короны из серебра с жемчугом и топазами.

Напомним, в конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга. Победительница получит возможность попасть на главную страницу издания.

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