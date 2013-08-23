Природоохранная прокуратура контролирует разбирательство по факту свалки свиных туш в Нижнем Тагиле

Корень проблемы в том, что свалка под «Аистом» не первая. Тагильчанин Михаил Владимирович, который часто бывает здесь в связи с работой, уже сообщал о фактах складирования отходов, в том числе, биологических. Как рассказал природоохранный прокурор Василий Калинин TagilCity.ru, в начале августа несанкционированными свалками в районе пансионата «Аист» занимался участковый уполномоченный ОП №16. Однако он не нашел виновных, а безнаказанность, возможно, породила новую свалку и сегодняшний факт разбирательств на основании обнаруженных туш свиней.

По результатам проведенной еще в июле текущего года проверки Главе города Нижний Тагил было внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, на которое ответ еще не получен. Согласно закону именно на администрацию возложена обязанность по охране окружающей среды, организации сбора, вывоза утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. Органам местного самоуправления Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» даны и полномочия по привлечению виновных к административной ответственности. Которые, как показали сегодняшние события, практически не используются.

Известно также, что в Ленинский районный суд направлено еще 19 июля 2013 года исковое заявление об обязании администрации города ликвидировать свалку. Дело к слушанию судом до сих пор не назначено. В настоящее время проверку проводят работники полиции, ход проверки контролируется прокурором.