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Природоохранная прокуратура контролирует разбирательство по факту свалки свиных туш в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Природоохранная прокуратура контролирует разбирательство по факту свалки свиных туш в Нижнем Тагиле

23 августа 2013, 18:25Общество
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