Элиссан Шандалович: Арктические льготы способствуют росту бизнеса на севере Карелии

По мнению спикера карельского парламента, депутаты Заксобрания и руководство республики вместе работают над улучшением регионального законодательства, касающегося привлечения инвестиций. Так, резидентам Арктической зоны положены льготы.Например, они имеют право на нулевую ставку налога на имущество, налога на прибыль и на ряд других мер поддержки. При этом крайне важно видеть на практике, насколько работают принимаемые карельскими депутатами законы.