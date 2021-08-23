Элиссан Шандалович: Арктические льготы способствуют росту бизнеса на севере Карелии

Как сообщает karelinform.ru, так, на предприятии «Беломорский щебень» уже идет этап пусконаладочных работ, скоро стартует освоение месторождения. По утверждению инвестора, состояться проекту помогли меры поддержки резидентов Арктической зоны.
На другом предприятии - «Беломорский хлеб» - планируют выпекать мучные изделия. Помещения уже практически готовы, скоро начнут монтировать специальное оборудование. Благодаря проекту в районе появится еще около 40 новых рабочих мест.
По мнению спикера карельского парламента, депутаты Заксобрания и руководство республики вместе работают над улучшением регионального законодательства, касающегося привлечения инвестиций. Так, резидентам Арктической зоны положены льготы.Например, они имеют право на нулевую ставку налога на имущество, налога на прибыль и на ряд других мер поддержки. При этом крайне важно видеть на практике, насколько работают принимаемые карельскими депутатами законы.
«Наш «арктический закон» работает!», - делает вывод Элиссан Шандалович. Инвесторы показывают интерес к размещению своих производств в арктических районах Карелии, куда приходит новый бизнес. Результатом становится новый импульс для социально-экономического развития северных территорий.
Как показывает информация министерства экономического развития и промышленности региона, начиная с августа прошлого года, список предприятий Беломорского района пополнился пятью резидентами Арктической зоны РФ. Они реализуют инвестиционные проекты на общую сумму 593,4 млн рублей и планируют создать 159 новых рабочих мест.
В Карелии в Арктической зоне оказались территории Лоухского, Кемского, Беломорского, Сегежского, Калевальского районов и Костомукшского городского округа.