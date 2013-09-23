Коммунальные ужасы: ТСЖ-призрак орудует в Нижнем Тагиле

Вся суть заключается в том, что существует ТСЖ (товарищество собственников жилья), о котором жильцы домов в принципе не в курсе, а на вопросы тех, кто в курсе – в управляющей компании заявляют «Это так, формально, не обращайте внимания».

Теперь сама схема. Жильцы получают платёжки от УК, идут платить в УК, услуги получают от УК. Но! Есть там один крючочек, который и решает всё. Деньги проходят через то ТСЖ, иначе никак.

То есть когда жильцы оплатили в УК по квитанциям, УК в роли агента деньги, за минусом процента, передал на счёт ТСЖ. Теперь ТСЖ нанимает ту УК, по ценам одним им известным.

За ресурсы должно платить ТСЖ, но по факту не платит, 16 млн долга поставщикам я нашёл на ТСЖ, в котором оказался мой дом и ещё несколько. Да, это о деньгах. А если разбираться начинать: то как срослись УК и ТСЖ не позволит с разбегу понять что и как, тем кто понять хочет и разобраться, а тем, кто организовал, даст время на «заметание» следов.

На вопрос, откуда же взялось это самое ТСЖ, наш информатор рассказал следующее: несколько многоквартирных домов в 2009 году были объединены в ТСЖ. Люди тогда знали, впрочем, как и сейчас, мало. К слову, о том, что объединили не жильцы – ниже.

Согласно жилищному кодексу, ТСЖ подразумевает наличие счета в банке, куда приходят платежи от жильцов и расходуются деньги на поставщиков. Основным поставщиком услуг становятся УК и ресурники, без них никуда. А чтобы сознание людей не тревожить, об этом ТСЖ сразу молчат с момента его создания.

Для чего надо? Всё просто, как только люди начинают жаловаться на УК, писать письма, пытаться их вывести на чистою воду, они сразу терпят поражение, так как ответа им нет, ибо их обращение начало своё путешествие по потустороннему миру.

ТСЖ прикрывает все дела УК, так как ТСЖ создали жильцы, а значит и вопросы все не к УК, а к председателю, которого не найти уже, наверно. В чьём ведении находится счёт того ТСЖ и как тратятся деньги, думаю не надо пояснять. Долг того ТСЖ перед ресурсниками - 16 млн рублей (!), причем решения постоянно обжалуются самим ТСЖ.

То есть, деньги, которые попадают на счет к ТСЖ, тратятся бесконтрольно, безучетно, без внимания со стороны жильцов – ведь все думают, что их обслуживает управляющая компания. Поэтому для своего успокоения наш информатор рекомендует найти договор на управление домом, а если его нет – то «возможно, вашим домом управляет ТСЖ-призрак».

Договор должен быть у каждого жильца/собственника, обязательно, закон.

Появляется вопрос «Кто же должен погашать этот долг?». И на него наш информатор с удовольствием ответил:

А это вопрос отличный! Так они на жильцов уйдут. Кто разбираться будет, никто не будет. 02.04.2013 сменился председатель нашего ТСЖ, похоже что всё, этого точно не найти. Учредители не причём, по закону, да и они не в курсе, скорее всего.

Жильцы будут должны, пока не докажут, что председатель негодяй. А это сводится к тому, что найди того председателя для начала. Будут должны жильцы, пока не докажут обратное, а если учесть что это около 1500 квартир в 7 домах… То о согласованности действий можно забыть! Рекомендую всем проверить наличие договора на управление!