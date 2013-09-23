Метрополитен в Нижнем Тагиле: над проектом активно работает житель города

О метро в Нижнем Тагиле я мечтаю уже давно. Появление моего проекта началось с шуточного наброска схемы, который я сделал 23 января 2013 года рассказывает Роман.

Затем Роман разработал более подробную схему, а также эмблему метро. На этом воплощение своих мыслей на бумаге не закончилось: парень овладел программой 3D Max, начал делать свои станции метро и конвертировал их в игру Trainz Simulator. Таким образом, создал первые наброски маршрута тагильской подземки.

На август 2013 года на схеме метро расположено 4 линии и 33 станции метро:

Изображения из группы проекта «Нижнетагилський метрополитен»

В общем, разработок – множество. Об этом Роман регулярно рассказывает своим подписчикам в группе тагильского метро в социальной сети. О том, какие противоречивые комментарии и мнения это вызывает, Роман знает не понаслышке. Однако отзывы его не смущают, и он продолжает работать над проектом. Ведь, возможно, когда-нибудь, тагильчане будут ездить на метро, на строительстве которого настоял в свое время именно Роман Пермяков.

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Пересесть с одного вида транспорта на другой - это, казалось бы простейшее, действие всегда вызывало проблемы у людей, в особенности владельцев личного автотранспорта. И если метро - транспорт шаговой доступности, то аэропорты чаще всего расположены вдалеке от линий общественного транспорта, и потому позвать на помощь человека с автомобилем намного проще, чем добираться своим ходом. Но где оставить «железного коня» на достаточно долгий срок? Новая стоянка в Домодедово решает эту проблему! Теперь можно приезжать заранее, не боясь помешать другим людям или остаться без места.