Фигурант «дела МУГИСО» признался в даче ложных показаний

Бывший чиновник рассказал, что дать ложные показания его убедили бывшие коллеги из Четвертого следственного управления СКР, ещё одной причиной стала личная обида на Пьянкова, который уволил Никанорова во время отпуска. Кроме того, бывший замминистра признался, что продавал информацию о деятельности МУГИСО своим знакомым Владимиру Владимирову и Андрею Анисимову. Общий заработок на этом составил 6,5 млн рублей. В своих действиях Никаноров раскаялся и направил жалобу в Генпрокуратуру РФ на следователя, который отказывался принимать его новые показания. Информацию об этом подтвердил адвокат экс-чиновника.

Он дал показания, которые с его точки зрения соответствует тем фактическим обстоятельствам, которые имели место,прокомментировала адвокат Татьяна Будкевич.