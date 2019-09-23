Фигурант «дела МУГИСО» признался в даче ложных показаний

Бывший замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Константин Никаноров, который является фигурантом уголовного дела о коррупции в МУГИСО, заявил о том, что в угоду следствию оговорил экс-министра Алексея Пьянкова и бывшего замминистра Артема Богачёва, сообщает ИА «Новый день».
Бывший чиновник рассказал, что дать ложные показания его убедили бывшие коллеги из Четвертого следственного управления СКР, ещё одной причиной стала личная обида на Пьянкова, который уволил Никанорова во время отпуска. Кроме того, бывший замминистра признался, что продавал информацию о деятельности МУГИСО своим знакомым Владимиру Владимирову и Андрею Анисимову. Общий заработок на этом составил 6,5 млн рублей. В своих действиях Никаноров раскаялся и направил жалобу в Генпрокуратуру РФ на следователя, который отказывался принимать его новые показания. Информацию об этом подтвердил адвокат экс-чиновника.
Он дал показания, которые с его точки зрения соответствует тем фактическим обстоятельствам, которые имели место,прокомментировала адвокат Татьяна Будкевич.
Напомним, расследование о коррупции в МУГИСО расследуется на протяжении трёх лет. Следствие считает, что особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приёмов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости. Глава ведомства Алексей Пьянков и ряд его сотрудников, по мнению следователей, получили за это «откат» в размере 31,5 млн рублей. Изначально Пьянкова арестовали, в СИЗО он провёл два месяца. После его поместили под домашний арест, а вскоре и вовсе освободили под залог в два миллиона рублей.