Уральский финансово-юридический институт признан банкротом
Сегодня, 20:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд признал банкротом Уральский финансово-юридический институт. В отношении вуза начата процедура конкурсного производства, сообщает Ура.ру со ссылкой на Свердловский арбитражный суд.
Процедура наблюдения в вузе завершена. Процедура конкурсного производства продлится шесть месяцев и завершится 20 марта 2020 года.
В суд на институт подало общество «Лоза». Вуз задолжал 77 миллионов рублей. Компанию «Лоза» контролирует бывшая жена ректора УрФЮИ Владислава Назарова — бывшая телеведущая Анжелика Виноградова. В 2009 году супруги развелись, но не смогли поделить здание вуза. В 2016 году вуз был лишен аккредитации, однако в 2018 году УрФЮИ сообщил, что претензии Рособрнадзора были сняты с вуза.
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