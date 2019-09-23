Уральский финансово-юридический институт признан банкротом

В суд на институт подало общество «Лоза». Вуз задолжал 77 миллионов рублей. Компанию «Лоза» контролирует бывшая жена ректора УрФЮИ Владислава Назарова — бывшая телеведущая Анжелика Виноградова. В 2009 году супруги развелись, но не смогли поделить здание вуза. В 2016 году вуз был лишен аккредитации, однако в 2018 году УрФЮИ сообщил, что претензии Рособрнадзора были сняты с вуза.