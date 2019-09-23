В Екатеринбурге пропал бывший журналист «Областной газеты» Александр Поздеев

Согласно предварительной информации, в последний раз Поздеева видели на личном автомобиле Renault Logan в районе 14:00–15:00. Когда мужчина длительное время не выходил на связь, родственники и друзья подняли тревогу.

Я только пришёл домой с работы и узнал об этом,рассказал журналистам «Областной газеты» отец пропавшего журналиста Леонид Поздеев.