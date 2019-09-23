В Екатеринбурге пропал бывший журналист «Областной газеты» Александр Поздеев
Сегодня, 21:43ОбществоФото: Страница Александр Поздеева/ facebook.com
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Об исчезновении Поздеева стало известно 23 сентября. Журналист вышел днём из дома и с этого времени о его местонахождении не известна, сообщает «Областная газета».
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Согласно предварительной информации, в последний раз Поздеева видели на личном автомобиле Renault Logan в районе 14:00–15:00. Когда мужчина длительное время не выходил на связь, родственники и друзья подняли тревогу.
Я только пришёл домой с работы и узнал об этом,рассказал журналистам «Областной газеты» отец пропавшего журналиста Леонид Поздеев.
На вид Александру 35-40 лет, рост составляет 165 сантиметров. Короткие русые волосы, телосложение плотное. Любую информацию о его местонахождении родные просят сообщать по номерам 8-999-562-47-61 и 8-902-876-74-53 (Анна).
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