«Россети» завершили реконструкцию Шуховской башни на Оке

Как сообщает NewsNN, Шуховская башня на Оке — один из объектов, включенных в план Госкомиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), которому в 2020 году исполнилось 100 лет. Павел Ливинский считает, даже через столь долгое время вид конструкции производит большое впечатление. «Она являет собой источник вдохновения для архитекторов нашего времени. Она наглядно демонстрирует каждую идею в плане ГОЭЛРО, состоявшего из проектов, которые задают тенденции на многие десятки лет вперед». Как убежден гендиректор «Россетей», следует брать этот опыт за основу и сохранять наследие российской инженерной школы.