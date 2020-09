«Россети» завершили реконструкцию Шуховской башни на Оке

Российский энергохолдинг «Россети» провел реконструкцию Шуховской башни на Оке в Нижегородской области. Она сейчас единственная оставшаяся гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП во всем мире.

На торжественном мероприятии открытия побывали глава Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель предприятия «Россети» Павел Ливинский. Как рассказал Никитин, восстановленный «Россетями» объект не имеет аналогов. Шуховская башня и прежде была популярной у приезжавших в регион гостей и местных жителей, а теперь она будет привлекать еще большее количество туристов. «Башня — уникальный памятник стиля авангард в русской архитектуре, его рекомендовали на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — пояснил губернатор области. Как сообщает NewsNN, Шуховская башня на Оке — один из объектов, включенных в план Госкомиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), которому в 2020 году исполнилось 100 лет. Павел Ливинский считает, даже через столь долгое время вид конструкции производит большое впечатление. «Она являет собой источник вдохновения для архитекторов нашего времени. Она наглядно демонстрирует каждую идею в плане ГОЭЛРО, состоявшего из проектов, которые задают тенденции на многие десятки лет вперед». Как убежден гендиректор «Россетей», следует брать этот опыт за основу и сохранять наследие российской инженерной школы. Специалистами «Россетей» была выполнена работа, состоящая из 3-х этапов. Первое, они восстановили 16 стальных арок-профилей нижней секции, разворованные до этого охотниками за металлом. Второе, они выполнили работы по укреплению территории береговой линии Оки, возвели эффектную набережную. Третье, что они сделали, — выполнили обработку конструкции от коррозии, установили более 23-х тысяч светодиодов, а также привели в порядок прилегающие участки. Опора высотой в 128 метров находится в излучине реки вблизи корабельных сосен. Она включает секции высотой в 25 метров, имеющие форму однополостных гиперболоидов вращения. Для того чтобы построить такую башню, ярусы необходимо было собирать на земле, а уже после — выдвинуть на верхний уровень. Шуховская башня на Оке в 2014 году была внесена в список объектов культурного наследия федерального значения.

