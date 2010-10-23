23 октября - День работников рекламы
23 октября 2010, 09:44ОбществоОльга
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Отдать должное специалистам, создающим современную рекламу и тем самым помогающим развитию промышленности, экономики и бизнеса, нужно непременно. Поэтому в России с 1994 года отмечают День рекламиста.
23 октября - еще одна дата, которая пополнила список профессиональныхпраздников для жителей России. Это день работников рекламы или Деньрекламиста.
В России день рекламщика ведёт отсчёт с того дня, когда Остап Бендерпроизнёс свою знаменитую фразу «Реклама – двигатель торговли!».Случилось это как раз 23 октября.Появление рекламы на постсоветском пространстве изначально было принятона «ура».
Но с течением небольшого промежутка времени реклама сталаприедаться. И здесь в ход пошли профессиональные приемы настоящихмастеров своего дела – рекламистов. И сегодня этой сегодня этойпрофессии учат в российский вузах!
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