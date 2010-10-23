23 октября - День работников рекламы

23 октября - еще одна дата, которая пополнила список профессиональныхпраздников для жителей России. Это день работников рекламы или Деньрекламиста.

В России день рекламщика ведёт отсчёт с того дня, когда Остап Бендерпроизнёс свою знаменитую фразу «Реклама – двигатель торговли!».Случилось это как раз 23 октября.Появление рекламы на постсоветском пространстве изначально было принятона «ура».