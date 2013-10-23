А у нас скидки 7% на всё! Только 2 дня! Успевайте!

В наши дни в Сети ни одного клиента невозможно удивить вновь созданным интернет-магазином! Все магазины, торгующие бытовой или электронной техникой, детскими товарами давно имеют конкурентов в лице электронных аналогов в Интернете.

Мы, в свою очередь, начали развивать абсолютно новое для Нижнего Тагила направление - интернет-магазин постельного белья и текстиля для дома Textile96.ru!

Наш магазин может быть интересен всем категориям покупателей, т.к. мы реализуем продукцию как эконом, так и премиум класса!

Большинство наших постоянных клиентов - тагильчане, увлечённые созданием уютного интерьера спальной комнаты и гостиной, предпочитающие роскошь и единый стиль в дизайне!

Для взыскательных клиентов у нас огромный выбор постельного белья из жаккарда, сатина с вышивкой, сатина с гобеленовой отделкой, новомодным 3D эффектом производства Турции, России и Китая!

Пуховые одеяла и подушки, элегантные шёлковые и меховые покрывала, бамбуковые полотенца и многое другое Вы также найдёте на страницах наших каталогов! Вся продукция имеет сертификаты соответствия!

Почему лучше покупать у нас?

Во-первых: Ассортимент нашего магазина - более 8 000 наименований продукции, среди них более 4500 комплектов постельного белья!

Во- вторых: Наш магазин предоставляет дополнительные гарантии в виде возврата товара в течение 14 дней, если он Вам не понравился или не подошёл (по закону постельное бельё не подлежит возврату или обмену).

В-третьих: Мы даём 100 % гарантию качества нашей продукции и можем предоставить сертификат соответствия на любое наименование своей продукции, полностью исключая возможность приобретения подделки! Только качественная продукция!